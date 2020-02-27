شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يكسر الدعم – تحليل - 27-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بكسر مستوى 1.2920 وإغلاق الشمعة اليومية دونه، مما يدعم استمرار السيناريو التصحيحي الهابط، ممهداً الطريق امام التوجه نحو 1.2736 الذي يمثّل الهدف التصحيحي التالي.

وبالتالي، سيبقى الميل الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن استمرار الموجة الهابطة يشترط الثبات دون مستوى 1.3040.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2830 والمقاومة 1.3000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط