شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يبدأ بإيجابية – تحليل - 27-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من الإغلاق اليومي الذي تحقق دون 1.0887، إلا أن زوج اليورو مقابل الدولار يبدأ اليوم بميل صاعد جديد ليخترق هذا المستوى ويستقر فوقه، مما يقدّم إشارات على محاولات السعر المستمرة لإجراء مزيد من التصحيح الصاعد، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك.

الآن، نحن نفضّل التوقف على الحياد إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة للمستوى المذكور أعلاه، مع الإشارة إلى أن الثبات فوقه سيقود السعر لتحقيق أهداف إيجابية إضافية تبدأ عند 1.0954 وقد تمتد إلى 1.1008، بينما التداول دون 1.0887 مجدداً سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الرئيسي الهابط الذي تتواجد أهدافه التالية عند 1.0760 ثم 1.0680.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0830 والمقاومة 1.0985

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي