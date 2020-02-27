شكرا لقرائتكم خبر عن 242 مليون دينار عوائد متوقعة للمركزي الكويتي خلال عامين والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع بنك الكويت المركزي تحقيق عوائد من الأموال المودعة بنحو 131.7 مليون دينار في السنة المالية 2021/2022، ونحو 109.9 ملايين دينار في السنة المالية 2022/2023.
وتمثل عوائد الأموال المودعة الجانب الأكبر في إيرادات ميزانية بنك الكويت المركزي، فيما يتم تسجيل إيرادات متنوعة بقيمة 600 ألف دينار، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.
وكان المركزي قد حقق عوائد فعلية من الأموال المودعة بنحو 520 مليون دينار خلال الثلاث سنوات الممتدة من 2016/2017 وحتى 2018/2019، فيما بلغ إجمالي الإيرادات التي حققها البنك خلال الفترة المذكورة ما قيمته 524 مليون دينار.
ويتوقع المركزي تحقيق إيرادات بقيمة 132.3 مليون دينار في السنة المالية 2021/2022، ونحو 110.5 ملايين دينار في السنة المالية 2022/2023.وتظهر الميزانية أن البنك المركزي حقق أرباحا فعلية خلال السنوات المالية الثلاث الماضية بقيمة 390.5 مليون دينار.
فيما تقدر مصروفات بنك الكويت المركزي للسنة المالية ذاتها ما قيمته 53.8 مليون دينار، ليحقق البنك صافي ربح قيمته 103 ملايين دينار ستتم إضافته الى الاحتياطي العام للبنك وذلك إعمالا لنص القانون.
وتنقسم مصروفات البنك المركزي في الميزانية الجديدة الى 3 بنود هي المرتبات بواقع 37.1 مليون دينار ومصروفات عامة بـ15.9 مليون دينار ومشاريع إنشائية بـ 700 ألف دينار ليصبح إجمالي المصروفات 53.8 مليون دينار.
ويلجأ بنك الكويت المركزي إلى تحويل الأرباح الى رصيد صندوق الاحتياطي العام حتى يصل إلى مليار دينار وذلك عن طريق تحويل كامل صافي الأرباح السنوية التي يحققها البنك.
يشار إلى أن بنك الكويت المركزي طرح في مطلع الشهر الجاري سندات تورق بقيمة 240 مليون دينار (793.3 مليون دولار)، بمعدل عائد 2.75%.
كانت هذه تفاصيل خبر 242 مليون دينار عوائد متوقعة للمركزي الكويتي خلال عامين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.