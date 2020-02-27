شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد المسافرين بين السعودية والكويت لـ 1.48 مليون في 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت إحصائية أصدرتها هيئة الطيران السعودية ارتفاع عدد المسافرين المغادرين والقادمين بين الكويت والسعودية بنسبة 13% في العام الماضي مقارنة بعام 2018.

وأظهرت الإحصائية أن عدد المسافرين بينهما وصل الى 1.48 مليون مسافر تم نقلهم عبر 11.753 رحلة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وجاء ذلك بالتزامن مع احتفالات دولة الكويت بأعيادها الوطنية وحملت شعار (وفاق يتجدد) تطرقت فيها الى الحركة الجوية بين البلدين.

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وقررت السعودية تعليق الدخول إلى المملكة لغرض أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف "مؤقتا"، إضافة لتعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية القادمين من دول يشكل فيروس كورونا خطرًا فيها.

واستثنت من هذه القرارات مواطني دول الخليج، سواء كانوا داخل أو خارج المملكة.