شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تُعلق دخول أراضيها لأغراض العمرة والسياحة بسبب "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت المملكة العربية السعودية تعليق الدخول إلى المملكة لغرض أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف "مؤقتا"، إضافة لتعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية القادمين من دول يشكل فيروس كورونا خطرًا فيها.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها اتخذت هذه الإجراءات الوقائية الاستباقية لمنع وصول الفيروس إلى المملكة وانتشاره.

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وشملت الإجراءات تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، مع استثناء السعوديين الموجودين في الخارج حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية.

ومثلهم مواطنو دول مجلس التعاون الموجودون داخل المملكة حاليًا، ويرغبون في العودة منها إلى دولهم، في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية، لتتحقق السلطات السعودية في المنافذ من الدول التي زارها القادم قبل وصوله إلى المملكة.

وأكدت الوزارة أن "الإجراءات مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة"، وجددت دعمها لكافة الإجراءات الدولية المتخذة للحد من انتشار الفيروس. وأهابت بالمواطنين عدم السفر إلى الدول التي تشهد انتشارًا لفيروس كورونا الجديد.