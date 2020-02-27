شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. إطلاق مبادرة دعم للمدنيين لتسهيل شراء الوحدات السكنيّة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية، عن إطلاق مبادرة "دعم الدفعة المقدّمة للمدنيين من مستفيدي البرنامج الراغبين بخيار شراء الوحدات السكنيّة الجاهزة.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، تتيح المبادرة الحصول على قرض إضافي حسن يصرف كدفعة مقدمة تصل إلى 10% من قيمة المسكن وبحد أقصى مبلغ 95 ألف ريال يضاف إلى القرض العقاري المدعوم الذي يصل إلى 500 ألف ريال.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة الإسكان ممثّلة ببرنامج "سكني" على تسهيل تملّك الأسر السعودية للمسكن الأول، تماشياً مع أهداف "برنامج الإسكان" أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملّك السكني إلى 70%.

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وتشمل هذه المبادرة 3 فئات عمرية يمكنها الاستفادة من القرض الإضافي الحسن، إذ يمكن للمستفيدين من سن 40 حتى 44 عاماً الحصول على 75 ألف ريال، ومن سن 45 إلى 49 عاماً الحصول على 85 ألف ريال، ومن سن 50 عاماً وأكثر الحصول على قرض إضافي حسن يصل إلى 95 ألف ريال كحد أقصى.

وكان برنامج "سكني" التابع للوزارة أعلن في وقت سابق عن استفادة أكثر من 32 ألف أسرة خلال شهر يناير الماضي من مختلف الخيارات السكنية التي يوفرها البرنامج، بينهم 12 ألف أسرة سكنت منازلها، وذلك ضمن أولى دفعات العام الجاري 2020.

كما أعلن البرنامج عن تسليم أكبر دفعة من الأراضي المجانية خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث تم تسليم نحو 8.452 ألف قطعة أرض توزعت في مختلف مناطق المملكة، تمهيداً لبدء بنائها من قبل المستفيدين.