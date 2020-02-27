شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو للمنتجات البترولية تعزز حضورها في لندن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعتزم شركة أرامكو لتجارة المنتجات البترولية، تعزيز حضورها في أوروبا وإفريقيا من خلال تأسيس مكتب في لندن باسم شركة أرامكو المحدودة لتجارة المنتجات البترولية. والشركة الجديدة في لندن "أرامكو المحدودة لتجارة المنتجات البترولية" سيقودها محمد القاضي، بحسب وكالة رويترز. وعلى مستوى التوسع الخارجي، تعتزم شركة أرامكو السعودية إطلاق أكبر مشروع لاستغلال الغاز الصخري خارج الولايات المتحدة لتعزيز معروض الغاز المحلي وإنهاء حرق النفط في محطات توليد الكهرباء لديها.

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