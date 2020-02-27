شكرا لقرائتكم خبر عن بسفينة وقود.. كوبا تتحايل على "عقوبات ترامب" والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير النقل الكوبي إدواردو رودريجيز أن حكومة بلاده لجأت إلى شراء سفينة تحمل وقودا، بعد أن رفض مالكها الرسو في الجزيرة، خشية العقوبات أمريكية.

وأضاف رودريجيز في تصريحات للتلفزيون الرسمي: "لقد وصلنا إلى مرحلة شراء سفينة في المنطقة المجاورة لشواطئنا لأن مالك السفينة رفض الرسو".

كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرضت سلسلة من العقوبات للضغط على الجزيرة الكاريبية للتوقف عن دعم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، حيث ترغب في إقصائه عن منصبه، وتسبب هذا في انخفاض واردات الوقود.

ولم يقدم رودريجيز تفاصيل عن منشأ السفينة، مشيرا إلى أن الحكومة الكوبية اضطرت لشرائها "بالموارد المالية المحدودة المتاحة للبلاد".