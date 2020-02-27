شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 27-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق المؤشر من خسائره لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 9548 نقطة، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري،لينزلق بذلك اسفل مستوى الدعم السابق عند 9650 نقطة، وهو ما يفتح الباب أمام المؤشر لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 9400 نقطة كمستوى أول ثم 9000 نقطة كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز المؤشر لمستوى 9700 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9,456 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 9,620 نقطة
كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 27-02-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.