شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 27-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق المؤشر من خسائره لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 9548 نقطة، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري،لينزلق بذلك اسفل مستوى الدعم السابق عند 9650 نقطة، وهو ما يفتح الباب أمام المؤشر لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 9400 نقطة كمستوى أول ثم 9000 نقطة كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز المؤشر لمستوى 9700 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9,456 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 9,620 نقطة