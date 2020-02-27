شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 27-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.61% بما يعادل -47.03 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، وتحت ضغط تداولاته تحت المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 7,803.63، ليستهدف أولى مستوى الدعم 7,589.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,589.50 ومستوى المقاومة 7,803.63.