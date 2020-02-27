شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة في مجملها سلبية وسط القلق من انتشار كورونا خارج الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية اليوم الخميس في ظلال القلق من تفشي فيروس كورونا خارج الصين بالتزامن مع تباطؤ وتيرة ظهور حالة جديدة في الصين التي بدأ فيها الفيروس القاتل وتحديداً في مدينة ووهان الصينية.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور عن قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت عجز 340 مليون دولار نيوزيلندي مقابل فائض 384 مليون دولار نيوزيلندي في كانون الأول/ديسمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لعجز 545 مليون دولار نيوزيلندي، وذلك مع أظهر قراءة مؤشر الصادرات انخفاضاً دون التوقعات وأظهر قراءة مؤشر الواردات ارتفاعاً بخلاف التوقعات التي أشارت لاستقرارها.

كما تابعنا صدور قراءة مؤشر الثقة بالأعمال من قبل مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية والتي أوضحت اتساع التراجع إلى 19.4 مقابل 13.2 في كانون الأول/ديسمبر، بينما أوضحت قراءة الإحصائية ذاتها حيال تطلعات أنشطة الأعمال تقلص الاتساع إلى 12.0 مقابل 17.2، وذلك قبل أن نشهد من استراليا صدور قراءة مؤشر نفقات رأس المال الخاص والتي أوضحت اتساع التراجع إلى 2.8% مقابل 0.4% في الربع الثالث، أسوء من التوقعات بارتفاع 0.5%.

بخلاف ذلك، فقد أبقى البنك المركزي الكوري الجنوبي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل في اجتماعه منذ قليل دون تغير بخلاف التوقعات التي أشارت لخفضها، وجاء ذلك بالتزامن مع التقرير التي أفادت بارتفاع عدد الحالات المصابة هناك بالفيروس التاجي إلى 1,500 حالة، ويذكر أن كوريا الجنوبية رفعت مطلع الأسبوع حالة التأهب لمواجهة فيروس كورونا إلى "أعلى مستوى".

ونود الإشارة، لكون المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس نوه في مطلع الأسبوع إلى أنه لا يزال من الممكن احتواء تفشي فيروس كورونا وأن الفيروس ليس خارج السيطرة وبالأخص مع عدم ارتفاع أعداد الوفيات بشكل كبير، موضحاً أنه من المبكر للغاية وصف انتشاره بأنه وباء عالمي، مؤكداً أنه من غير المناسب استخدام هذا الوصف حالياً وأنه يجب التركيز على حهود احتوائه وذلك على الرغم من احتمالية تحوله إلى وباء خطير.

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ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية غيبريسوس أفاد الخميس الماضي بأن انخفاض عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا خارج الصين "قد لا يبقي كما هو لفترة طويلة"، وقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع التقرير التي تطرقت لقيام إيطاليا بإلغاء بعض الأحداث العامة من بينها مهرجان البندقية بالإضافة لإغلاق تركيا مؤقتاً حدودها مع إيران وفي كوريا الجنوبية أغلقت شركة سامسونج إلكترونكس مصنع لها هناك بسبب انتشار الفيروس.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 1.91% ليخسر 30.71 نقطة ويصل إلى المستوى 1,575.46، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 1.79% ليخسر هو الأخر 401.14 نقطة ويصل إلى المستوى 22,025.05.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.26% ليربح 10.43 نقطة ويصل إلى المستوى 4,083.45، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.14% ليربح هو الأخر 4.16 نقطة ويصل إلى المستوى 2,992.08.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً بنسبة 0.83% ليخسر 221.34 نقطة ويصل إلى المستوى 26,475.15، كما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.73% ليخسر هو الأخر 15.09 نقطة ويصل إلى المستوى 2,061.68.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.67% ليخسر 77.67 نقطة ويصل إلى المستوى 11,456.19، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.91% ليخسر هو الأخر 60.90 نقطة ويصل إلى المستوى 6,647.20.