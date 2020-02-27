شكرا لقرائتكم خبر عن إزدان العقارية (ERES) يسجل انخفاض تاريخي -تحليل صباحي- 27-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول في اتجاه هابط على المدى القصير، حيث اغلق عند مستوى 0٫543 ريال، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم منذ بداية تداوله، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 0٫57 ريال، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 0٫50 ريال كمستوى أول ثم 0٫45 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫58 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.54 وبين مستوى المقاومة هو 0.56 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: صاعد
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