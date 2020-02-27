شكرا لقرائتكم خبر عن فودافون قطر (VFQS) يسجل انخفاض تاريخي -تحليل صباحي- 27-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى1٫06 ريال، وهو أدني مستوى يصل ا ليه السهم خلال الجلسة، كما يتداول السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 1 ريال كمستوى أول ثم 0٫90 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫12 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.03 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.09 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط