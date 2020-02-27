شكرا لقرائتكم خبر عن استثمار القابضة (IGRD) يفشل في الارتفاع -تحليل صباحي- 27-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في الارتفاع خلال الأسبوع الحالي والماضي، ؛يث تراجع امس الأربعاء ليغلق عند مستوى 0٫511 ريال، ليخترق بذلك مستوى الدعم السابق عند 0٫525 ريال، في ظل استمرار تداول السهم في اتجاه هابط على المدى القصير، مما نتوقع معه ان يشهد السهم تراجعا لمستوى الدعم التالي عند 0٫503 ريال كمستوى أول ثم 0٫475 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫53ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.51 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.515 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط