شكرا لقرائتكم خبر عن استثمار القابضة (IGRD) يفشل في الارتفاع -تحليل صباحي- 27-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في الارتفاع خلال الأسبوع الحالي والماضي، ؛يث تراجع امس الأربعاء ليغلق عند مستوى 0٫511 ريال، ليخترق بذلك مستوى الدعم السابق عند 0٫525 ريال، في ظل استمرار تداول السهم في اتجاه هابط على المدى القصير، مما نتوقع معه ان يشهد السهم تراجعا لمستوى الدعم التالي عند 0٫503 ريال كمستوى أول ثم 0٫475 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫53ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.51 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.515 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر استثمار القابضة (IGRD) يفشل في الارتفاع -تحليل صباحي- 27-02-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.