شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (DBIS) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 27-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأربعاء عند مستوى 0٫538 ريال، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، ليخترق بذلك مستوى الدعم السابق عند 0٫55 ريال، والذي يعد إشارة سلبية نتوقع معها ان ينخفض السهم مرة أخرى لمستوى الدعم 0٫50 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫57 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.52 وبين مستوى المقاومة هو 0.54 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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