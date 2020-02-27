شكرا لقرائتكم خبر عن اللجين يهاجم مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 27-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم اللجين (2170) في آخر جلساته، ليهاجم مستوى المقاومة 31.60، محققاً مكاسب بلغت نسبتها 1.46% بما يعادل 0.45 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع محدود في أحجام التداول، امام بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، كمحاولة منه لتصريف هذا التشبع الشرائي.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 31.60، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 33.51.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 30.00 ومستوى المقاومة 33.00.