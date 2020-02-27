طباعة وتغليف يحاول استعادة تعافيه – تحليل صباحي – 27-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم طباعة وتغليف (4270) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تأثر السهم باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق السهم مكاسب قوية بلغت نسبتها 4.06% بما يعادل 52 هللة، ليحاول السهم بهذا الارتفاع التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوما السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 14.50، بشرط ثبات مستوى الدعم 13.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.74 ومستوى المقاومة 14.50.
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