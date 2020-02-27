شكرا لقرائتكم خبر عن العربي الوطني يغلق على ارتفاع حذر – تحليل صباحي – 27-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم العربي الوطني (1080) بصورة طفيفة في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة من السهم التخلص من تشبعه البيعي الذي كان واضحاً بها في السابق، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.08% بما يعادل 0.02 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 24.00، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 22.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.70 ومستوى المقاومة 26.00.