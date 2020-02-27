شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 27-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم زين السعودية (7030) الانخفاض في آخر جلساته، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، وتحت تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وأيضاً نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي من جديد بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.69% بما يعادل -0.18 نقطة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 11.50، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 10.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.00 ومستوى المقاومة 11.10.