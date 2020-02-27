شكرا لقرائتكم خبر عن عجز الميزان التجاري النيوزيلندي دون التوقعات خلال كانون الثاني/يناير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة مؤشر الميزان التجاري لشهر كانون الثاني/يناير والتي أظهرت عجز بما قيمته 340 مليون دولار نيوزيلندي مقابل فائض بما قيمته 384 مليون دولار نيوزيلندي والتي عدلت من فائض بما قيمته 547 مليون دولار نيوزيلندي في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وتعد بذلك القراءة الحالية أفضل من التوقعات التي أشارت لعجز بما قيمته 545 مليون دولار نيوزيلندي.

وأظهرت قراءة مؤشر الصادرات انخفاضاً إلى ما قيمته 4.73 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 5.54 مليار دولار نيوزيلندي في كانون الأول/ديسمبر، متفوقة على التوقعات عند 4.44 مليار دولار نيوزيلندي، بينما أوضحت قراءة الواردات ارتفاعاً إلى ما قيمته 5.07 مليار دولار نيوزيلندي مقارنة بالقراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر والتوقعات عند 5.00 مليار دولار نيوزيلندي.