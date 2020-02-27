شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتغلب المصدرون على عوائق الوصول إلى الأسواق الحبيسة فى أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاني كثير من المصدرين من أجل الوصول إلى الأسواق الحبيسة في افريقيا، خاصة دول شرق افريقيا منها اوغندا وبروندي وروندا وجنوب السودان والكونغو، ونطرح السؤال الأهم كيف نتغلب على عوائق الشحن إلي هذه الدول الحديثة.

ويقول محمد الشيخ مدير شركة شحن مصري إلي افريقيا، يرى أن مصر الأقرب لدول افريقيا ومنتجها مطلوبة ورغم كونه مرغوب الا أن المنتجات بالمواصفات المطلوبة هنا قد يكون سعرها مرتفع نسبيا، لافتاً إلى أن الشحن من مصر إلي ميناء مموباسا في كينيا يستغرق 17 يوم عبر مركب خاص يتبع شركة إيطالية والي الأسواق المجاورة 3 أيام أو أسبوع.

وأضاف فى حديثه لليوم السابع، أن ما تحتاجه مصر هو وجود مركب حكومي مصري وليكن تتبع وزارة قطاع الأعمال العام، من أجل زيادة البضاعة الحاضرة للأسواق هناك، فالمركب الإيطالية التي نعتمد عليها تصل مرتين فقط في الشهر، لكن لو كان هناك مركب مصرى يأتى بشكل أسبوعى ومنتظم فإننا سنتغلب على أزمة كون هذه الدول حبيسة، وسنتواجد بصورة أفضل بأفريقيا

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فى سياق متصل، أكد أهمية تفعيل دعم الشحن النولون، وهناك دعم 50% إلى أفريقيا وهو ما يشجع الشركات ضمن برنامج دعم الصادرات، لكننا في حاجة إلى تفعيله الفترة المقبلة

وأضاف، أنه حتي مع التوافق على بعض الطلبيات من مصر نجد تأخير من المصانع في الالتزام بالتوريد، لافتاً إلى أن تجار مصريين كبار فى زامبيا وكينيا وأوغندا والكونغو يستوردوا من الصين ودبي ولكن إذا تم حل العوائق التي تواجه التصدير فإن ارقام الصادرات لأفريقيا ستتضاعف خلال سنوات.