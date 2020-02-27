شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" يغلق على انخفاض متخلياً عن مكاسبه السابقة بالجلسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض مؤشرات الأسهم الأمريكية (عدا ناسداك) في ختام جلسة الأربعاء متخلية عن المكاسب القوية التي حققتها في وقت سابق اليوم حيث طغت المخاوف بشأن فيروس "كورونا" على مكاسب القطاع التكنولوجي.



وظهرت المزيد من حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في كل من اليونان وسويسرا والنمسا وإيطاليا والكويت والبحرين بالإضافة إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية.



وسجلت بعض هذه الدول حالات وفاة بالفيروس القاتل فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من خروج الأمور عن السيطرة.



وكانت الإدارة الأمريكية برئاسة "دونالد ترامب" قد طلبت تمويلا إضافيا بنحو 2.5 مليار دولار لمواجهة تداعيات "كورونا".



وكشفت بيانات حكومية عن ارتفاع مؤشر مبيعات المنازل الجديدة في أمريكا بنسبة 7.9% إلى 764 ألف وحدة سكنية خلال الشهر الماضي، وهو المتسوى الأعلى منذ يوليو/تموز عام 2007.

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وفي سوق الخام، انخفض سعر "ويست تكساس" بنسبة 2.3% مغلقاً عند 48.73 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر اليوم عند 50.4 دولار وأقل سعر عند 48.9 دولار.



وتراجع "برنت" بنسبة 2.8% وأغلق عند 53.43 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 55.4 دولار وأقل سعر عند 53.6 دولار.



وفي ختام الجلسة، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.5% (ما يعادل 123 نقطة) إلى 26957 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 27542 نقطة وأقل مستوى عند 26890 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 12 نقطة) إلى 3116 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3182 نقطة وأقل مستوى عند 3108 نقاط.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 15 نقطة) إلى 8980 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 9148 نقطة وأقل مستوى عند 8927 نقطة.