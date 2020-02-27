شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار القمح ترتفع بعد 4 جلسات من الخسائر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار القمح خلال تعاملات اليوم بعد أربع جلسات من الخسائر مع استمرار الضغوط على السلع الزراعية في بورصة "شيكاغو" نتيجة انتشار فيروس "كورونا".



وأعلنت الحكومة الصينية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى أكثر من 77 ألف حالة بينما توفي ما يقرب 2750 شخصاً.



وظهرت حالات إصابة في النمسا وسويسرا واليونان لأول مرة كما سجلت كوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا المزيد من حالات الوفاة.

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ويخشى محللون من تأثير الفيروس سلبياً على الطلب العالمي خاصة من الصين التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم.



وعلاوة على ذلك، ربما يؤثر الحصاد الجيد للقمح عن موسم عام 2020 في أوكرانيا على أسعار القمح ووفرة المعروض العالمي.



وفي ختام جلسة الأربعاء، ارتفعت أسعار القمح عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 0.2% إلى 5.40 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 5.42 دولار بينما سجل أقل سعر عند 5.43 دولار.