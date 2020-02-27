شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج في المملكة.. 75 عاما من الشراكة المستدامة والإستراتيجية الواحدة والان نبدء بالتفاصيل

تحتفل شركة «بوينج» هذا الشهر بيوبيلها الماسي، حيث مر 75 عاما منذ بدء شراكتها مع المملكة العربية السعودية

وبهذه المناسبة قال المهندس أحمد عبدالقادر جزار، رئيس بوينج السعودية: «إن شركة «بوينج» تفخر بكونها جزءا لا يتجزأ من المملكة العربية السعودية، فعلاقتنا التاريخية مع المملكة تعود لنحو 75 عاما، ونحن حريصون على دعم أهداف رؤية 2030 وتنمية قطاع الطيران والدفاع والفضاء من خلال زيادة استثماراتنا المحلية، وتوطين أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال تخصصنا، والتنوع في مشاريعنا مع الشركاء الوطنيين، والعمل على مشاريع صناعية عملاقة تساعد في خلق فرص وظيفية للشباب السعودي، والمساهمة في تقديم الدعم اللازم في المجتمعات التي نعمل فيها.. اقتصاديا واجتماعيا».

اليوم، توظف بوينج وشركاتها التابعة ومشاريعها المشتركة أكثر من 2200 موظف وموظفة في المملكة العربية السعودية. وقامت الشركة بتسليم أكثر من 240 طائرة تجارية، وأكثر من 400 طائرة عسكرية لعملائها في المملكة العربية السعودية. وتواصل شركة بوينج توحيد جهودها مع رؤية المملكة 2030 لتطوير قدرات الطيران والدفاع والفضاء المحلية، وتعزيز تنمية رأس المال البشري.

واختتم جزار: «تؤمن بوينج بأهمية تمكين القدرات المحلية؛ لضمان بناء منظومة قوية للقطاعين العسكري والتجاري، بما يتماشى مع تطلعات المملكة ولتحقيق ذلك، نؤمن بأهمية الشراكات في تقديم منظومة متكاملة تخدم أهداف المملكة على الصعيدين التجاري والدفاعي».