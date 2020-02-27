شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي شريك رئيسي لمؤتمر المعهد الدولي للتمويل والان نبدء بالتفاصيل
وتعكس شراكة البنك الإستراتيجية للمؤتمر كونه المؤسسة المالية الأكبر في المملكة، حيث يلعب دورا رياديا في العديد من البرامج والمبادرات المنسجمة مع مساهمته في تنمية الاقتصاد؛ لتحقيق رؤية المملكة 2030. كما تساهم تلك الشراكة في دعم الأعمال وفرص التنمية للتواصل مع أهم الشركاء الاقتصاديين وأصحاب المصالح باعتباره مجموعة الخدمات المالية الرائدة إقليميا.
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