شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي شريك رئيسي لمؤتمر المعهد الدولي للتمويل والان نبدء بالتفاصيل

شارك البنك الأهلي التجاري أحد أبرز المؤسسات المالية في المنطقة كشريك رئيسي لأعمال مؤتمر المعهد الدولي للتمويل IIF، ضمن اجتماعات مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة للعام 2020، وذلك بالتزامن مع الاجتماع الوزاري الأول لرئاسة مجموعة العشرين في مدينة الرياض خلال الفترة من 21 إلى 22 فبراير 2020م. ويعد المؤتمر الحدث الأبرز في المنطقة للمعهد الدولي للتمويل لعام 2020، بمشاركة شخصيات قيادية من القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب حضور أكثر من 200 عضو بالمعهد.

وتعكس شراكة البنك الإستراتيجية للمؤتمر كونه المؤسسة المالية الأكبر في المملكة، حيث يلعب دورا رياديا في العديد من البرامج والمبادرات المنسجمة مع مساهمته في تنمية الاقتصاد؛ لتحقيق رؤية المملكة 2030. كما تساهم تلك الشراكة في دعم الأعمال وفرص التنمية للتواصل مع أهم الشركاء الاقتصاديين وأصحاب المصالح باعتباره مجموعة الخدمات المالية الرائدة إقليميا.