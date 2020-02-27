شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مذكرات تفاهم في «المشاريع المستقبلية» والان نبدء بالتفاصيل

استعرضت 18 جهة حكومية وشركة وطنية، مشاريعها المستقبلية في اليوم الأخير لمنتدى المشاريع المستقبلية 2020، الذي نظمته الهيئة السعودية للمقاولين في الرياض، على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، فيما شهد المنتدى توقيع 9 مذكرات تفاهم وعقد بين مجموعة كبيرة من الجهات الحكومية والخاصة والشركات الوطنية في مجالها؛ بهدف تعزيز التنمية في المملكة ودعم مسيرة التطوير في ظل رؤية 2030.

وضمت قائمة الجهات التي عرضت مشاريعها: الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الهيئة الملكية لمحافظة العلا، مشروع البحر الأحمر، مشروع القدية، هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، أمانة العاصمة المقدسة، أمانة المنطقة الشرقية، هيئة تطوير بوابة الدرعية، مشروع آمالا، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، الجمارك السعودية، البرنامج الوطني لدعم متابعة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة «مشروعات»، مدينة الملك سلمان للطاقة، الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، مشروع جبل عمر، جامعة الملك سعود.

وهدف منتدى المشاريع المستقبلية 2020، الذي حضره 2000 مقاول ومهتم ومختص، إلى تحسين خطط وقرارات المقاولين، من خلال معرفة الفترة الزمنية للمشاريع المستقبلية والتكاليف التقديرية لها، كما أنه فرصة للمقاولين للاجتماع بملاك المشاريع والتعرف على الاشتراطات وطريقة التسجيل والمؤهلات المطلوبة.

ويسهم المنتدى في دعم التنمية في المملكة ورؤية 2030، إضافة إلى إثراء المحتوى المحلي، عبر 850 مشروعا بقيمة 600 مليار ريال، تعرضها 35 جهة حكومية وخاصة.

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ويعد المنتدى فرصة للمقاولين لاكتشاف الفرص والمشاريع المستقبلية من قبل عدة جهات تحت مظلة واحدة، ما يمكنهم من إعداد خططهم المستقبلية، إضافة إلى أنه يعد منصة لملاك المشاريع لاستعراض مشاريعهم وتعزيز مبدأ الشفافية والتنافسية، وفرصة استثنائية لبناء العلاقات.

واشتملت قائمة التوقيعات على ثلاث مذكرات تفاهم بين الهيئة، والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة «مشروعات، والمركز الوطني للمنشآت العائلية، وبيان للمعلومات الائتمانية».

وهدفت مذكرة التفاهم بين الهيئة السعودية للمقاولين، والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة «مشروعات»، إلى التعاون المشترك لدعم برامج إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة، العمل على دعم وتنفيذ المبادرات المشتركة التي تخدم الطرفين في عدد من المجالات، الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات، والتعاون في مجال التدريب والشهادات المهنية للعاملين في قطاع المقاولات، إضافة إلى الشراكة في العمل على مبادرات البيئة التنظيمية: «توطين المحتوى المحلي، اعتماد التشريعات، تبادل المعلومات، بناء القدرات الوطنية، وجذب الاستثمارات والخبرات في قطاع المقاولات».