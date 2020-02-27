شكرا لقرائتكم خبر عن 87 شركة عالمية ومحلية في «الاستثمار بالناشئة» والان نبدء بالتفاصيل
ويعد المؤتمر مكانا للقاء والتواصل بين رواد الأعمال، والمستثمرين، وشركات رأس المال الجريء، والطلاب، وحاضنات الأعمال، وكبار القيادات والتنفيذيين من القطاعين الخاص والحكومي.
ويهدف المنتدى لتوفير منصة تجمع الشركات الناشئة والصغيرة من السعودية وحول العالم مع المستثمرين وتوسيع أعمالهم في المملكة، فيما يتضمن معرضا لنخبة من الشركات الناشئة المبتكرة من السعودية وجميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى ورش عمل، يشرف عليها كبار التنفيذيين في كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، وجلسات عمل مع المستثمرين وفرص لتكوين شبكة علاقات.
ويسعى منتدى الاستثمار في الشركات الناشئة لترويج بيئة ريادة الأعمال وإثرائها، وتقديم الدعم والاحتفاء بجميع الشركات الناشئة ورواد الأعمال في المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر 87 شركة عالمية ومحلية في «الاستثمار بالناشئة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.