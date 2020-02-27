الاقتصاد

87 شركة عالمية ومحلية في «الاستثمار بالناشئة»

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تستضيف مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في الخامس من مارس المقبل، فعاليات منتدى الاستثمار في الشركات الناشئة بمشاركة 60 شركة ناشئة مبتكرة من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى 27 شركة سعودية ناشئة مبتكرة مشاركة، فيما يضم نخبة من أهم المتحدثين في مجال ريادة الأعمال من الوطن العربي والعالم. ويتيح المنتدى الذي تستمر فعالياته على مدى ثلاثة أيام لرواد الأعمال استلهام الأفكار، والتعارف وبناء العلاقات، والتدريب، والحصول على المعلومات؛ لتمكينهم من النجاح في حياتهم المهنية.

ويعد المؤتمر مكانا للقاء والتواصل بين رواد الأعمال، والمستثمرين، وشركات رأس المال الجريء، والطلاب، وحاضنات الأعمال، وكبار القيادات والتنفيذيين من القطاعين الخاص والحكومي.

ويهدف المنتدى لتوفير منصة تجمع الشركات الناشئة والصغيرة من وحول العالم مع المستثمرين وتوسيع أعمالهم في المملكة، فيما يتضمن معرضا لنخبة من الشركات الناشئة المبتكرة من السعودية وجميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى ورش عمل، يشرف عليها كبار التنفيذيين في كلية الأمير للإدارة وريادة الأعمال، وجلسات عمل مع المستثمرين وفرص لتكوين شبكة علاقات.

ويسعى منتدى الاستثمار في الشركات الناشئة لترويج بيئة ريادة الأعمال وإثرائها، وتقديم الدعم والاحتفاء بجميع الشركات الناشئة ورواد الأعمال في المملكة.

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