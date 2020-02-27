شكرا لقرائتكم خبر عن «الدولي للاتصالات»: المملكة من أوائل الدول في «خدمات الألياف الضوئية» والان نبدء بالتفاصيل
وكشف تقرير المنظمة الدولية أن المملكة تعد من أوائل دول العالم في عقد اتفاقية تجمع بين جميع الشركات المالكة للبنية التحتية لشبكة الألياف الضوئية، وجميع الشركات المقدمة للخدمة للمستخدمين النهائيين لفتح المجال لاستخدام البنية التحتية وخدمة المستخدمين من خلالها، مما يتيح للمستخدم اختيار الشركة المقدمة لخدمة الألياف الضوئية بغض النظر عن مالك البنية التحتية.
ونوه تقرير الوكالة الدولية بنموذج العمل الذي تم تبنيه لقيادة المناقشات الفنية والقانونية والتجارية اللازمة لإنجاح نحو 10 اتفاقيات ثنائية، تضم مالكي البنية التحتية ومقدمي الخدمات، مشددا على أهمية التنظيمات التي أصدرتها الهيئة في هذا المجال لضمان تفعيل الاتفاقية.
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