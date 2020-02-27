«إكسبو 2020 دبي» يرسم ملامح مستقبل التعليم في العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يرسم معرض «إكسبو 2020 دبي» ملامح مستقبل قطاع التعليم في العالم؛ من خلال عشرات الفعاليات والأحداث التي يشهدها الحدث على مدار 6 أشهر؛ لاستكشاف أبرز أساليب التعليم الحديث.يسعى المعرض إلى إشراك أكبر عدد ممكن من الطلبة من داخل وخارج الإمارات؛ للاستفادة من هذا الحدث الفريد، ومنحهم الفرصة؛ لاكتشاف الفرص العديدة التي تتوافر من خلاله، بما يحقق الشعار الذي يقوم عليه هذا الحدث التاريخي؛ المتمثل في «تواصل العقول وصنع المستقبل».

قمة استثنائية

ويستضيف المعرض قمة عالمية استثنائية بشأن التعليم «RewirEd»، خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس/‏آذار 2021 بحضور أكثر من 3000 مشارك؛ لبحث مستقبل قطاع التعليم ضمن المساعي العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على محاور أساسية هي تمويل قطاع التعليم، والابتكار في القطاع ذاته، إضافة إلى تمكين الشباب ومهارات المستقبل.

وتتيح القمة الفرصة أمام الجهات الفاعلة في قطاع التعليم العالمي؛ للوصول معاً إلى طريقة تفكير جديدة؛ لمعالجة التحديات التي يواجهها القطاع؛ من خلال طرح حلول جذرية ومستدامة، مع تسليط الضوء على دور التعليم كركن أساسي؛ لتحقيق جميع الأهداف العالمية الأخرى بشكل فاعل. وستدعو القمة من خلال عدد من جلسات النقاش رفيعة المستوى، وورش العمل الفنية، والمحاضرات بأسلوب مبتكر، المشاركين إلى إعادة التفكير في التعليم، واستكشاف أساليب جديدة؛ للتغلب على التحديات، كما ستتيح لهم فرصة، للاتفاق على رؤية مشتركة.

مذكرة تفاهم

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وعلى الصعيد المحلي وقع «إكسبو 2020 دبي»، مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم، وعدد من الاتفاقات مع عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة الرائدة في الدولة؛ بهدف جعل جيل المستقبل في قلب «إكسبو 2020». وتقضي مذكرة التفاهم بين وزارة التربية والتعليم و«إكسبو 2020»، والاتفاقات مع المؤسسات التعليمية الخاصة، بالعمل على تنظيم نحو مليون زيارة من طلبة مدارس وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة إلى الحدث الأروع في العالم؛ حيث سيواكب انطلاق إكسبو 2020 دبي، انطلاق مئات الآلاف من طلبة المدارس إلى آفاق رحبة؛ لاستكشاف ما في هذا الحدث العالمي من مصادر للإلهام والتحفيز المعرفي.

طلبة الجامعات

وفي سياق متصل، سيكون طلبة مؤسسات التعليم العالي في الدولة، على موعد مع سلسلة من الجولات الملهمة والتعليمية التي يوفرها لهم «إكسبو 2020 دبي» مما يمكنهم من اكتساب معارف ومهارات جديدة، وتأسيس صلات وعلاقات تكون عوناً لهم في حياتهم العملية. وسيدعو برنامج إكسبو للزيارات الجامعية، أكثر من 140 ألف طالب جامعي من المسجلين بدوام كامل في مؤسسات التعليم العالي في الدولة، للاستفادة من جولات مصممة خصيصاً لهم طيلة الأشهر الستة التي سيستغرقها إكسبو 2020، والتي ستمكنهم من التواصل مع أقرانهم ومع قادة الفكر والخبراء من مختلف القطاعات. ويشمل البرنامج سبع جولات تغطي عدداً من التخصصات؛ هي: الابتكار والتكنولوجيا والتخطيط العمراني ومدن المستقبل والدراسات العالمية والعلم والاستدامة وتخطيط وتشغيل الأحداث الضخمة والتصميم والعمارة والهندسة والأعمال التجارية وريادة الأعمال الحرة، وهي مجالات تعكس النطاق الواسع للتجارب التي يقدمها إكسبو. (وام)