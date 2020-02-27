إنجاز البنية التحتية للمرحلة الأولى من «الشارقة المستدامة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

كشفت «مدينة الشارقة المستدامة» عن الانتهاء من إنجاز البنية التحتية للمرحلة الأولى من المشروع والتي من المتوقع تسليمها في العام المقبل 2021، وتشمل 280 فيلا تاون هاوس، ومؤسسة تعليمية، «ومركز الاستدامة» إضافة إلى مجمع تجاري، و100 شقة بنظام التأجير ومزرعة عضوية.

وقال يوسف أحمد المطوع، المدير التنفيذي ل«مدينة الشارقة المستدامة»، إن المشروع الذي جاء بشراكة استراتيجية بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» و«دايموند ديفلوبرز»، الشركة المتخصصة في تطوير المشاريع البيئية المستدامة في دولة الإمارات، يتضمن أربع مراحل بإجمالي مساحة سكنية قدرها 3300000 قدم مربعة؛ إذ تبلغ مساحة كل مرحلة 825,000 قدم مربعة، على أن يتم الانتهاء من المشروع بالكامل وتسليمه في عام 2023، وسوف تُعرض أولى الفلل للمعاينة من قبل المستثمرين في نهاية مايو/أيار 2020.

وأكد المطوع أن إمارة الشارقة وبرؤية حكيمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تحتضن الإبداع والأفكار الخلاقة، وتشكل داعماً وراعياً لأصحاب المبادرات التي تقدم كل ما هو جديد في شتى المجالات، وفي مقدمتها المشروعات العقارية المتكاملة التي تضيف للإمارة، وهو ما يعزز الثقة لدينا في تقديم مشروع «مدينة الشارقة المستدامة» الذي يعتمد بشكل كامل على مبادئ الاستدامة بكافة أشكالها البيئية والاجتماعية والتعليمية.

وأضاف المطوع: إن المشروع الذي تبلغ كُلفته ملياري درهم، ويضم 1120 فيلا متعددة المساحات بموقع استراتيجي بالقرب من منطقة الرحمانية، سيضمن سهولة وسرعة انتقال الملاك الجدد إلى منازلهم مع انتهاء جميع الأعمال الإنشائية في المرحلة الأولى التي تضم 280 فيلا تاون هاوس تتنوع بين 3 و4 و5 غرف، و100 شقة سكنية متنوعة سيتم عرضها للتأجير فور جهوزيتها؛ حيث يرتكز المشروع على العناصر الرئيسية الثلاثة للاستدامة؛ وهي: الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

وأشار المدير التنفيذي لمشروع «مدينة الشارقة المستدامة» إلى أن هنالك مجموعة من المبادرات تنطلق؛ لضمان المحافظة على الموارد وتوفير المال، بما في ذلك تصميم المنازل؛ لضمان كفاءة استهلاك الطاقة، واستخدام مواد البناء الصديقة للبيئة.

وأوضح المطوع: إننا نحرص على تنفيذ المشروع بسرعة وجودة عاليتين، والعمل وفق الخطط الموضوعة بأعلى المواصفات والمعايير الفنية، مضيفاً: إن تَقدم أعمال البناء في مدينة الشارقة المستدامة يأتي وفقاً للموعد المحدد.

وأكد المطوع أن التصاميم الذكية لفلل «مدينة الشارقة المستدامة» تقدم فرص توفير كبيرة لسكانها في فواتير الخدمات تصل إلى 100% في فواتير الكهرباء و50% في فواتير المياه؛ حيث سيتم توفير طاقة المدينة بالكامل عبر الألواح الشمسية، وسيتم استخدام أنظمة ذكية؛ لتوفير استهلاك المياه، إضافة إلى وجود منطقة متعددة الاستخدامات؛ حيث تأتي الطبيعة والمساحات الخضراء والصحة والتعليم والأنشطة الترفيهية في مقدمة أولويات المدينة، مع التركيز على اتباع أسلوب حياة مستدام.

ولفت المطوع إلى أن المشروع يستهدف تقليل الانبعاثات الكربونية؛ من خلال تطبيق أفضل الممارسات البيئية، بما فيها الاعتماد على المركبات الكهربائية ذاتية القيادة للتنقل وتوفير محطات شحن السيارات الكهربائية. ويقدم المشروع خدمات متكاملة من شأنها ضمان أسلوب حياة عصري يلبي أعلى معايير الاستدامة.