حامد بن زايد يكرم الفائزين بجائزة الشيخ خليفة للامتياز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي فعاليات الحفل الختامي لجائزة الشيخ خليفة للامتياز (2019 - 2020 ) في دورتها الثامنة عشرة، والذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس في قصر الإمارات، حيث تم تكريم الشركات والمؤسسات الفائزة بالجائزة، عبر فئاتها الماسية والذهبية والفضية، والتي زادت نسبة المشاركة فيها 30% عن الدورة السابقة.

كما شهد فعاليات الحفل سعيد عبدالجليل الفهيم رئيس اللجنة العليا للجائزة، ومحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي ومحمد هلال المهيري مدير عام الغرفة وحشد كبير من كبار المسؤولين ووكلاء الدوائر، وعدد من سفراء الدول الشقيقةوالصديقة لدى الدولة وممثلي الشركات والمؤسسات.

وقال سعيد عبدالجليل الفهيم رئيس اللجنة العليا لجائزة الشيخ خليفة للامتياز خلال كلمته الافتتاحية للحفل: بالأصالة عن نفسي ونيابةً عن إخواني أعضاء اللجنة العليا المنظمة لجائزة الشيخ خليفة للامتياز، فإننا نكمل بخطى واثقةً ثابتة الدورة الثامنة عشرة، ونستذكر انطلاقتها الأولى بأمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في العام 1999، ورعاية ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف الفهيم: لقد أصبحت جائزة الشيخ خليفة للامتياز منصة علمية شاهقة العلو وبرنامجاً تطويرياً متكاملاً للتنمية البشرية والمؤسسية ونقل أفضل الممارسات في المجالات التنموية المختلفة، كما أضحت محور ارتكاز ونقطة جاذبة للمؤسسات المحلية بإمارة أبوظبي ودولة الإمارات عموماً، إضافةً للمؤسسات الإقليمية المتميزة بدول مجلس التعاون الشقيقة والشرق الأوسط بصورة عامة.

وتابع الفهيم: شهدت الدورة الثامنة عشرة الحالية للجائزة طفرات هائلة ونقلات نوعية في أعداد المشاركين كماً وكيفاً حيث بلغت الزيادة من داخل وخارج الدولة أكثر من 30% مقارنةً بالأعوام السابقة، وأكثر من 50% في الجوائز المحلية والعالمية الشبيهة، وبالنسبة لأعمال التقييم والتحكيم فقد شارك في الدورة الحالية أكثر من 220 مقيماً نصفهم من مواطني دولة الإمارات وجاء التشكيل النهائي للهيئة العليا للتحكيم شاملاً لأهم المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية بدءاً ببرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز وجائزة الشارقة للتميز وجمعية المراجعين الإماراتيين محلياً والجمعية السعودية للجودة ومركز الملك عبدالله للتميز بالأردن إقليمياً، والمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، والهيئة البريطانية للجودة عالمياً، ولعلها المرة الأولى التي يتم فيها صياغة مثل هذا التمثيل المتميز من كل هذه الجهات الاعتبارية الدولية والمحلية ومن خلال أشخاص مشهود لهم بالكفاءة والمهنية العالية، وكل ذلك يضيف بلا شك لسمعة ومكانة الجائزة وتعزيز مصداقيتها وحياديتها المطلقة وتحظى بأفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية.

وفي ختام كلمته توجه رئيس اللجنة العليا للجائزة بأسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان للقيادة الحكيمة لدعمهم اللامحدود لهذه الجائزة ولسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان لحضوره وتشريفه هذا العرس الوطني السنوي للتميز والمتميزين.

وأعلن الفهيم عن انطلاق الدورة التاسعة عشرة للجائزة، داعياً جميع الراغبين في المشاركة لتسجيل أسمائهم بمكتب الجائزة بغرفة أبوظبي.

وفي الختام، قام سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسعيد عبدالجليل الفهيم رئيس اللجنة العليا للجائزة ومحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي ومحمد هلال المهيري مدير عام الغرفة بتسليم شهادات التكريم للفائزين بجائزة الشيخ خليفة للامتياز والتقاط الصور التذكارية.

شهد الحفل إطلاق المنصة الذكية لجائزة الشيخ خليفة للامتياز التي تم تطويرها مؤخراً لتسهيل التواصل الأفقي والرأسي بين فرق التقييم ومكتب الجائزة بالغرفة من جهة، وبينها وبين هيئة التحكيم واللجنة العليا للجائزة من جهة أخرى، وتعتبر هذه المنصة الأولى من نوعها محلياً وإقليمياً وتستخدم في إدارة برامج الجوائز الشبيهة وذات الصلة بالتميز.



الفائزون:



فاز مستشفى العين - صحة بجائزة الشيخ خليفة للامتياز عن الفئة الماسية.

وفي ما يتعلق بالفئة الذهبية، فازت دائرة التنمية الاقتصادية - دبي عن القطاع الحكومي، وفاز قسم تجزئة ينبع في أرامكو السعودية عن قطاع النفط والغاز، بينما فاز مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الشارقة الإسلامي عن القطاع المالي، وفازت حديقة حيوانات العين عن القطاع السياحي، ومستشفى الرحبة عن القطاع الصحي، و شركة فالكون باك الإماراتية للتغليف عن القطاع الصناعي.

وضمت قائمة الفئة الفضية من الفائزين بجائزة الشيخ خليفة للامتياز في دورتها ال18 كلًا من: غرفة الرياض- السعودية عن القطاع الحكومي، ودائرة التخطيط والمساحة - الشارقة عن القطاع الحكومي الخدمي.

وضمت هذه الفئة عن القطاع الخدمي كلاً من شركة الاتحاد للقطارات، مجموعة ترانس جارد - الإمارات دبي، و«اي اف اس» لخدمات إدارة المنشآت.

بينما ضمت الفئة الفضية عن القطاع الصناعي: مجموعة أغذية، أجهزة تكييف الهواء «اس كي ام»، مصنع أسمنت العين، مصنع الخليج للمطاط.

وعن القطاع الإنشائي فازت«ايه جي» الهندسية التابعة لمجموعة الغرير، مؤسسة «كونكورد الفنية»، وشركة سيف بن درويش.

وعن القطاع التعليمي فازت جامعة أميتي - دبي.

وعن القطاع التجاري فاز مركز دلما مول التجاري، وشركة ميكودا العالمية لأنظمة التشغيل.