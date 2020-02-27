«دبي المالي العالمي» يوقع اتفاقية مع «ترايب أكسيليريتور»

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أعلن مركز دبي المالي العالمي عن توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع «ترايب أكسيليريتور»، أول مسرّع لتقنيات «بلوك تشين» تدعمه حكومة سنغافورة للتعاون في مجالات تبادل المعرفة، وتعزيز التعاون خلال الفعاليات المشتركة ذات الصلة بالتكنولوجيا المالية، حيث تأتي هذه الشراكة لتأكد التزام المركز الرائد في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا بتطوير المنظومة البيئية للتكنولوجيا المالية.

أطلق مركز دبي المالي العالمي الدورة الأولى في دبي من «يوم ترايب التجريبي» في ديسمبر 2019 بالشراكة مع «ترايب أكسيليريتور»، واستعرضت الدورة تسع شركات ما زالت في مرحلة النمو مع حالات استخدام مقنعة تعتمد على تقنيات ال «بلوك تشين»، وتتدرج بين الشركات المصنفة بالفئة (أ) بعد عملية الطرح للاكتتاب الأولي العام، وصولاً إلى قطاعات رأسية مثل الإعلام والإعلان، والبيانات، والتكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية، وسلسلة الإمداد، والتمويل التجاري، بداية من الفئة (أ) وما بعدها.

وتضم المنظومة البيئية الديناميكية للتكنولوجيا المالية في مركز دبي المالي العالمي أكثر من 100 شركة متخصصة في هذا المجال، بما يعكس وتيرة نمو مضاعفة من حيث عدد شركات التكنولوجيا المالية المُسجلة في المركز منذ نهاية عام 2018، والارتفاع في عام 2019 حيث وقع اختيار شركات التكنولوجيا المالية الرائدة على مستوى المنطقة والعالم على المركز المالي كنقطة انطلاق مفضلة لتوسيع نطاق أعمالها على مستوى المنطقة. ووضعت استراتيجيات طويلة الأمد لاستقطاب واستبقاء المستثمرين والجهات الرئيسية في قطاع الخدمات المالية. ويستفيد مجتمع التكنولوجيا المالية المزدهر في المركز من العلاقات القوية والمثمرة التي بناها مع أبرز برامج المسرّعات المالية الدولية عبر الزيارات المستمرة للوفود، وإبرام الاتفاقيات الاستراتيجية وإرساء الشراكات ذات المنفعة المتبادلة مع كبرى المراكز المالية العالمية.

وفي تعليق له، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «انطلاقاً من ريادتنا كمركز للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وضعنا أساساً قوياً لمستقبل القطاع المالي على مدار السنوات الخمس عشرة الماضية، مع تركيز كبير على تطوير منظومة بيئية رائدة وتمكين قطاع التكنولوجيا المالية. واتجه القسم الأكبر من تركيزنا على إبرام مذكرات تفاهم مشتركة مع مؤسسات وشركاء نتبادل معهم الرؤية في ضرورة تسريع الابتكارات في المجال المالي».

وأضاف أميري: «تعتبر دبي بوابة الدخول إلى الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا بالنسبة للشركات الواعدة في مجال التكنولوجيا المالية والمبتكرين ورواد الأعمال الراغبين بالتوسع في المنطقة. ومن شأن الشراكة الجديدة مع ترايب أكسيليريتور أن تعزز علاقات التعاون التجاري بين الشركات التي تتخذ من دبي وسنغافورة مقراً لها، وتسلّط الضوء على الفرص المتوفرة لمؤسسات التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، فضلاً عن هدفنا الاستراتيجي لدفع عجلة مستقبل القطاع المالي عبر بيئة أعمال مواتية».

ويتعاون مركز دبي المالي العالمي مع الشركاء والجهات المعنية في المنطقة والعالم لتطوير بنية تحتية رقمية قوية ومنظومة متكاملة وجاذبة لقطاع التكنولوجيا المالية. ويقدم المركز المالي جميع المقوّمات والمزايا التي توفرها أكثر المراكز المالية نجاحاً وتقدماً في العالم.