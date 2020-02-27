952 دعـوى عبـر محاكـم «مركز دبي المالـي العالمـي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي أمس، إحصائياتها السنوية عن كامل عام 2019، وأظهرت أن إجمالي عدد القضايا المقدمة لمحاكم المركز بلغ 952 دعوى في كافة الأقسام، بزيادة قدرها 43% على أساس سنوي. وازداد حجم القضايا المعروضة أمام المحكمة الابتدائية على نحو كبير في عام 2019، مسجلة زيادة بنسبة 16% على أساس سنوي، مما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها محاكم مركز دبي المالي العالمي من قبل قطاع الأعمال.

وبلغت القيمة الإجمالية للقضايا في نفس الفترة، بما فيها القضايا المتعلقة بالتحكيم، 3.1 مليار درهم إماراتي بمتوسط قيمة للقضية الواحدة 82.8 مليون درهم إماراتي.

شملت القضايا المعروضة أمام المحكمة الابتدائية، طيفاً واسعاً من القطاعات، بما فيها القطاع المصرفي والمالي والإنشاءات والعقارات والتصنيع، بخصوص نزاعات تتعلق بمخالفة العقود وعدم سداد الدفعات المستحقة والوصايا وإثباتها وقضايا التوظيف، كما كانت هناك زيادة ملحوظة في عدد القضايا المعروضة اختيارياً أمام محاكم المركز في عام 2019، حيث جاء أكثر من 70% من الدعاوى المعروضة أمام المحكمة الابتدائية من أطراف اختارت اللجوء إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي لحل نزاعاتها.

وبلغت القيمة الإجمالية لدعاوى إنفاذ الأحكام المقدمة 2.6 مليار درهم إماراتي في عام 2019، مما يشير إلى تنامي ثقة الشركات بقدرة المحاكم على إنفاذ الأحكام، حيث سجلت دعاوى إنفاذ الأحكام زيادة بنسبة 35%، لتصل إلى 251، بالمقارنة مع 185 دعوى في الفترة ذاتها من عام 2018.

محكمة الدعاوى الصغيرة

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وشهد عام 2019 نمواً مطرداً في حجم القضايا المعروضة أمام محكمة الدعاوى الصغيرة، لتسجل زيادة في أعداد القضايا بنسبة 47% وتصل إلى 585 دعوى مقارنة ب399 دعوى في عام 2018، حيث جاء 56% من الدعاوى المعروضة أمام محكمة الدعاوى الصغيرة من أطراف اختارت اللجوء إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي لحل نزاعاتها. وقد جاءت هذه الزيادة بالدرجة الأولى، من قضايا مخالفات العقود التي مثلت 43% من مجموع القضايا المعروضة أمام المحكمة، تلتها قضايا القطاع المصرفي (27%)، وقضايا العمال والموظفين (20%). وفي إشارة إلى الثقة الكبيرة التي تحظى بها محكمة الدعاوى الصغيرة لدى دوائر الأعمال التجارية، ازدادت القيمة الإجمالية للدعاوى بنسبة 29% في عام 2019، لتسجل ارتفاعاً في قيمة القضايا من 53.3 مليون درهم إماراتي، إلى 68.7 مليون درهم.

ويأتي هذا الوعي المتزايد بخدمات محكمة الدعاوى الصغيرة، بعد توقيع محاكم مركز دبي المالي العالمي في عام 2019، اتفاقية تعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي والمختصة بدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال القاضي زكي عزمي، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: «تمت صياغة قوانين محاكم مركز دبي المالي العالمي، لتوفر أعلى مستويات الثقة في قدرتها على حل النزاعات بين الأطراف التي تلجأ إلى المحاكم بشفافية ومرونة وكفاءة. ويعكس أداء محاكمنا في عام 2019 حجم الثقة التي تتمتع بها محاكم المركز في معالجة الدعاوى بسرعة، وإصدار الأحكام المنصفة لجميع الأطراف. ويتمثل سر تميز محاكم المركز في مرونتها الدائمة وتلبية مختلف احتياجات المتقاضين، مع توفير أرقى مستويات الخدمة».

الابتكار والالتزام

وقد وقعت محاكم مركز دبي المالي العالمي اتفاقية تعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، لإطلاق أول مختبر في العالم في مجال تقنيات المحاكم. ويهدف المختبر إلى استكشاف أساليب جديدة لتطوير النظام القضائي بالاعتماد على التقنيات الحديثة، حيث سيعمل على توحيد جهود الأفراد والشركات، لإعداد النماذج التقنية الأولية وإطلاقها، كالمبادرات القائمة على «البلوك تشين»، وبرامج الذكاء الاصطناعي، والحلول المستندة إلى الحوسبة السحابية.

وتمحور التطور الأبرز في مركز خدمة الوصايا في عام 2019، حول إدخال تعديلات على قوانين سجل الوصايا والتركات التابع لمركز دبي المالي العالمي؛ إذ تمت إزالة الحدود الجغرافية للوصايا المسجلة، وذلك بعد مناقشات مطولة مع الممارسين القانونيين المسجلين، مما أتاح للمسجلين والمحامين التحكم الكامل في الأصول لتضمينها في الوصايا، سواء كانت في الإمارات أو خارجها.

أما على صعيد المجتمع، فقد واصلت محاكم مركز دبي المالي العالمي دعمها للجهود التي يبذلها مجتمع دبي القانوني في خدمة المجتمع، من خلال تعزيز وصول واستفادة المتقاضين المتعثرين من خدمات المحاكم عبر برنامج «المحامي التطوعي» الذي سجل مشاركة 160 محامياً في تقديم الدعم لأكثر من 600 شخص.