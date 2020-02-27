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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «تيسلا» و«باناسونيك» تنهيان شراكة تاريخ النشر: 27/02/2020 استمع تعتزم شركة باناسونيك التخارج من إنتاج الخلايا الشمسية من مصنع تيسلا بنيويورك، في أحدث مؤشر على أن الشراكة يسودها التوتر بين الشركتين.

وأبلغت تيسلا ولاية نيويورك أن انسحاب باناسونيك «لن يكون له أي تأثير في العمليات الحالية لتيسلا».

ويأتي الانسحاب في الوقت الذي تتحرك فيه باناسونيك سريعاً للتخارج من أنشطة لا تدر ربحاً فيما يواجه تحولها الاستراتيجي للمكونات من الأجهزة الإلكترونية للمستهلكين صعوبات في أن يقود نمو الأرباح. (رويترز)

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