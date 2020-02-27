شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية النقل البحري تعرض إمكاناتها خلال «بريك بلك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الشارقة مشاركتها في «مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط»، والذي أقيم في الفترة بين 25 و26 فبراير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي. حيث استعرضت الأكاديمية لزوار المعرض وكافة الجهات المشاركة في القطاع الحكومي والخاص، إمكاناتها المتطورة في مجال التعليم والتدريب البحري. وقد توافد على جناح الأكاديمية العديد من الشركات الملاحية رغبة في الاطلاع على الإمكانات التدريبية والتعليمية؛ حيث يتم الآن فتح باب التسجيل في الدفعة الثانية في كل من بكالوريوس النقل البحري وبكالوريوس تكنولوجيا الهندسة البحرية لينتهي في منتصف شهر مارس المقبل.
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