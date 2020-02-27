الاقتصاد

المفوضية الأوروبية تحذر من تحديات في الإنتاجية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت المفوضية الأوروبية لدى إعلانها أمس الأربعاء، استراتيجية نمو للاتحاد الأوروبي، إن الإنتاجية لا تنمو بالسرعة الكافية في التكتل، وإن الاستثمار لا يزال شديد الانخفاض، ولا يزال الدين العام مرتفعاً في دول هي الأكثر احتياجاً لخفضه.
وقالت المفوضية في توصيات سنوية لجميع دول الاتحاد الأوروبي، إن التكتل الذي يضم 27 دولة لن يكون ناجحاً إلا بتركيز جميع أعضائه على جعل النمو مستداماً.
وأضافت: «لا تزال معدلات الدين العام على مسار نزولي لدى العديد من الأعضاء، لكن ليس في تلك التي خفض الدين فيها أكثر إلحاحاً». (رويترز)

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