الإمارات الـ 23 عالمياً في عدد أصحاب المليارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشير

حلّت دولة الإمارات في المركز ال 23 عالمياً من حيث عدد المليارديرات، وفقاً لتقرير المليارديرات العالمي الصادر عن مؤسسة هورن للأبحاث الصينية. وبلغ عدد المليارديرات في الإمارات 19 شخصاً، متفوقةً على الدنمارك وتشيلي وهولندا وموناكو والنمسا وماليزيا.

ولا تزال الصين تتصدر تصنيف الدول من حيث عدد المليارديرات ب 799 شخصاً، تلتها الولايات المتحدة ب 626 شخصاً، ثم الهند بالمرتبة الثالثة ب 137 مليارديراً.

وفي تصنيف المدن، جاءت دبي في المركز ال 28 عالمياً ب 17 مليارديراً، لتتفوق على سانتياجو ونينغبو وبنجالورو. وتصدرت التصنيف بكين ب 110 مليارديرات، ثم نيويورك في المركز الثاني ب 98 شخصاً، وشانجهاي ب 83 شخصاً.

وارتفع عدد المليارديرات في العالم بواقع 346 شخصاً، ليصل عددهم إلى 2,816 مليارديراً وفقاً لتقرير هورون. ولا يزال جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة «أمازون» أغنى أغنياء العالم بثروة تقدر قيمتها بنحو 140 مليار دولار، يليه برنارد أرنو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إل في إم إتش» للمنتجات الفاخرة بثروة تبلغ 107 مليارات دولار، ثم بيل جيتس، مؤسس شركة «مايكروسوفت»، في المركز الثالث ب 106 مليارات دولار، ويأتي وارين بافيت، الرئيس التنفيذي لشركة «بيركشاير هاثاواي» في المركز الرابع بثروة تقدر ب 102 مليار دولار.