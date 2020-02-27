شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي: من المبكر تقييم أثر الفيروس على المنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال باولو جنتيلوني مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، إنه من المبكر للغاية تقييم أثر تفشي فيروس «كورونا» على اقتصاد التكتل.

وقال جنتيلوني خلال مؤتمر صحفي في بروكسل «ليس من الممكن بعد إجراء تقييم والتوصل إلى توقع جاد»، وأقر بأن المخاطر النزولية التي يشكلها الوباء «تحققت جزئياً» بالفعل. (رويترز)

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