«اقتصادية دبي» تطلق تقرير تنافسية المستقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن «مكتب دبي للتنافسية» في اقتصادية دبي عن إطلاق تقرير تنافسية المستقبل، الذي يعتمد على «قاعدة البيانات للمؤشرات العالمية». ويهدف التقرير إلى توعية الجهات الحكومية والقطاع الخاص؛ لتعزيز التنافسية المستقبلية على مستوى إمارة دبي، لاسيما وأنه يرتبط بالقاعدة؛ لعرض وتوفير كافة البيانات التي تدعم المؤشرات العالمية. ويسهم التقرير في الترويج لخدمات مكتب دبي للتنافسية، إلى جانب الاستفادة من البيانات المتضمنة في صياغة المبادرات وتطويرها؛ لدعم مركز دبي على خريطة التنافسية العالمية.

ويشتمل التقرير على أسماء الجهات التي تتولى إصدار المؤشرات المدرجة في قاعدة البيانات، ويمكن للمستخدمين من خلالها التعرف إلى مواقيت الكشف عن أعدادها، ومعرفة ما إذا تم تفعيل أو إيقاف المؤشر، وطريقة توفير البيانات؛ من خلال المؤشرات المختلفة، وما إذا كان المؤشر يقيس أنشطة معينة على مستوى الدول أو المدن. وفضلاً عن ذلك، يتعرف المستخدمون إلى إمكانية توافر تلك البيانات للشراء من قبل الأطراف المعنية، والأنساق والصيغ الرقمية والإلكترونية المستخدمة في عرض البيانات، وتكاليف الحصول عليها.

وقال هاني الهاملي، مدير مكتب دبي للتنافسية: «يأتي إطلاق هذا التقرير بعد أن قمنا بتطوير «قاعدة البيانات للمؤشرات العالمية»؛ بهدف دعم الاستراتيجيات التي يطورها «مكتب دبي للتنافسية»؛ للتناغم مع الخطة الاستراتيجية لاقتصادية دبي المتوافقة مع «خطة دبي 2021».