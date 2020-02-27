البنـك الدولـي يحـذر من ضغـوط الفيروس على نمو الاقتصاد العالمي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقع رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، أن يفشل الاقتصاد العالمي خلال النصف الأول من عام 2020 في النمو بوتيرة 2.5% المتوقعة سابقاً لإجمالي العام.

وقال «مالباس» في تصريحات خلال تجمع لخبراء الاقتصاد في واشنطن، الثلاثاء، إن الأنباء الجيدة أن هذه الأرقام أعلى قليلاً من وتيرة النمو المسجلة في عام 2019.

وتابع: «لكن الأنباء السيئة تكمن في أن النصف الأول من المحتمل أن يشهد وتيرة نمو أقل من المتوقع بسبب فيروس كورونا». وأضاف: «لكن كذلك، حتى عند نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.5%، فإن هذه الوتيرة ببساطة غير كافية للارتقاء باقتصادات الدول النامية حقاً».

وذكر «مالباس» أن فيروس كورونا هو الشاغل الرئيسي للبنك، موضحاً أنهم يبحثون عن طرق للاستجابة أو لتوفير الموارد للدول النامية.

وأكد أنه يجري التنسيق مع منظمة الصحة العالمية كما أنه توجد لدى البنك الدولي مجموعة من الأدوات التي يمكن استخدامها عند انتشار الوباء.

وتتزايد المخاوف حيال كورونا، فبالرغم من تقلص عدد الضحايا داخل الصين إلا أن الفيروس انتشر بصورة سريعة خارج البلاد وخارج القارة الآسيوية بأكملها.

وبحسب توقعات البنك الدولي الصادرة في الشهر الماضي، قبل أن يشهد فيروس كورونا هذا التفشي السريع، كان من المرجح أن يتعافى النمو الاقتصادي العالمي قليلاً في العامين الحالي والمقبل.

وتوقع البنك الدولي أن يتسارع النمو العالمي في العام الحالي إلى 2.5% مقارنة مع تقديرات نمو الاقتصاد بنحو 2.4% في عام 2019.