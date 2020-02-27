هونج كونج تعتزم إنفاق 15 مليار دولار لتحفيز الاقتصاد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعتزم هونج كونج إنفاق 15 مليار دولار في محاولة لدعم اقتصادها وسط انتشار فيروس «كورونا».

وأعلنت حكومة هونج كونج أمس الأربعاء، خطتها لإنفاق 120 مليار دولار هونج كونج (15.4 مليار دولار) لدعم اقتصادها الذي أثرت فيه الاحتجاجات الشعبية وتفشي فيروس «كورونا» الجديد.

وقال وزير المالية في هونج كونج «بول تشان» في خطاب الموازنة، اليوم الأربعاء، إن هذا الإنفاق المخطط سيؤدي إلى عجز مالي قياسي يبلغ 139.1 مليار دولار هونج كونج أو حوالي 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وحدد «تشان» تدابير لمساعدة الشركات والعمال والأسر على مواجهة التحديات الاقتصادية الإضافية الناجمة عن تفشي الفيروس، تتضمن قروضاً منخفضة الفائدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع ضمان الحكومة.

كما تشمل التدابير التحفيزية تخفيض ضريبة الأرباح للشركات الصغيرة، ودفع تعويضات نقدية بقيمة 10 آلاف دولار هونج كونج للمقيمين الدائمين بداية من 18 عاماً أو أعلى.

لكن حذر وزير المالية من أن تدابير الإغاثة «لمرة واحدة» قد يتعين تخفيضها تدريجياً في السنوات المقبلة مع زيادة الإنفاق الحكومي.

ويتجاوز العجز المالي المتوقع لهونج كونج في العام المالي القادم الذي يبدأ في إبريل/نيسان المقبل، العجز في العام المالي الحالي والمتوقع أن يسجل 37.8 مليار دولار، وهو أول عجز في البلاد منذ 15 عاماً.