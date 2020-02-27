شكرا لقرائتكم خبر عن «موديز» تتوقع أرباحاً قوية لأكبـر بنـوك الإمـارات فـي 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
توقع تقرير حديث من «موديز» أن تستفيد أكبر بنوك الإمارات من النمو القوي للقروض الحكومية في العام الجاري.
وقالت الوكالة إن أكبر 4 بنوك في الدولة ستحافظ على ربحية قوية في 2020، حيث سيسهم النمو القوي في الائتمان الحكومي في تعزيز النمو والتعويض عن انخفاض الطلب على الائتمان من القطاع الخاص، وعن التنافسية المرتفعة في القطاع.
ولفتت إلى أن النمو في أرباح البنوك الأربعة وهي «أبوظبي الأول» و«الإمارات دبي الوطني»، و«أبوظبي التجاري» و«دبي الإسلامي»، نمت بحوالي 13% في العام الماضي إلى 37 مليار درهم. وتوقعت الوكالة أن تحافظ البنوك الأربعة على ربحية قوية هذا العام.
وقال ميك كابيا المحلل الائتماني لدى الوكالة، إنه يتوقع أن يصل معدل صافي الدخل لهذه البنوك هذا العام، إلى 1.8% من الأصول الملموسة.
وقال إن عائدات الفائدة الصافية مثلت 30% من عائدات تشغيل البنوك الأربعة في العام الماضي، مرجحاً أن تحافظ على المستوى نفسه هذا العام.
وسجلت نمواً وصل معدله إلى6%، وقدر نمو الائتمان للبنوك الأربعة بحوالي 13% في العام الماضي؛ الأمر الذي عزاه إلى نمو الائتمان الحكومي وأنشطة الدمج.
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