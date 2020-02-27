شكرا لقرائتكم خبر عن البنوك المركزية تخوض حرباً خاسرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

محمد العريان *

يتحرى أخصائيو السياسة النقدية بكل ما أوتوا من أدوات وخبرات، طرقاً لرفع كفاءة البنوك المركزية، لا سيما إذا ما سقطت الاقتصادات في ركود - وهو خطر تزايد بسبب التعثر الاقتصادي المفاجئ نتيجة انتشار فيروس كورونا. الدافع الأساسي لصناع القرار هو الإقرار بأن الاعتماد المطول والمفرط على البنوك المركزية قد أضعف التدابير التقليدية وغير التقليدية ؛ حتى أنها باتت ذات مفعول عكسي. ولا يزال هناك أمل في ابتكار أدوات جديدة تعكس اتجاه هذه الظاهرة المتسارعة والمثيرة للقلق.

وعلى الرغم من أهمية هذا التحرك، أشعر بالقلق من أن المفاهيم الخاطئة الأساسية تهدد بإفشاله عندما تواجه البنوك المركزية ضغوطاً متزايدة من الداخل والخارج. ولتسليط الضوء على الأسباب دعونا ننظر إلى المشكلة من نافذة «نظرية اللعبة».

تشمل العناصر الأساسية لأي لعبة - التي هي التفاعلات الاستراتيجية بين لاعبين اثنين أو أكثر - خصائص اللاعبين والاستراتيجيات والمكافآت وتوافر المعلومات وحالة الثقة والتعاون والعقلانية. يختار اللاعبون الجيدون أفضل استراتيجياتهم لفهم ما يحتمل أن يقوم به الآخرون في ظل مجموعة معينة من الشروط. تختلف النتائج بين ألعاب مدمرة غير تعاونية وأخرى ذات نتائج مثالية، والتي يكون اللاعب فيها رابحاًَ دون أن يكون هناك خاسرون.

منذ عدة سنوات سيطرت استراتيجيات البنوك المركزية التي تستخدم أسعار الفائدة والتوجيهات المستقبلية للضغط على الآخرين للتجاوب بطرق ساعدت على تحقيق الأهداف الاقتصادية والمالية للبنوك المركزية. ونجحت البنوك في توصيل الرسائل المطلوبة والتأثير في سلوك مجموعة واسعة من الجهات الاقتصادية الفاعلة، وفي بعض الحالات حققت النتائج التي تصبو إليها بشكل مباشر. وقد لاحظنا ذلك في التخفيف من حدة مسار دورة الأعمال، وفي تجاوز تبعات الخلل المفاجئ الناتج عن أزمة عام 2008 التي هددت بكساد شامل في اقتصادات العالم.

ومع ذلك، لم تكن استراتيجيات البنوك المركزية المهمة من الناحية التنظيمية مثل بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي، فعالة في السنوات الأخيرة، بل منيت بإخفاقات متكررة في تحقيق واحد أو أكثر من أهدافها المعلنة. هذا يرجع في جزء كبير منه إلى ما يمكن اعتباره تغييرات في ظروف اللعبة.

ويبدو أن البنوك المركزية فقدت ميزة امتلاك المعلومة الأهم. وقد اقترن ذلك مع صعوبات تحليل النماذج وتمثل في أخطائها المتكررة الخاصة بتوقعات النمو وقلة تقدير المخاطر على الاستقرار المالي بسبب جيوب المخاطرة المفرطة خارج القطاع المصرفي، خاصة عندما يتعلق الأمر بمخاطر السيولة. وتهدد ظروف اللعبة المتكررة التي رسخت يوماً ما فعالية البنوك المركزية، بكشف المزيد من أوجه القصور المتعلقة بالأهداف في الوقت الراهن. وليس من المستغرب أن تتحول استراتيجيات البنك المركزي من «الفاعلة» إلى «المنفعلة»، لا سيما فيما يتعلق بالأسواق التي أصبحت الآن أكثر قوة لفرض السياسة المالية على البنوك المركزية.

وتتناول مناقشات تعديل سياسات البنوك الجارية حالياً حلولاً مثل توسيع نطاق الأدوات غير التقليدية ورفع سقف الأهداف سواء بشكل مباشر أو عبر استهداف التضخم المرن.

ولسوء الحظ يعكس الحل الأول شعوراً مقلقاً بالقصور الذاتي لدى البنوك - أي إدراك الحاجة إلى شيء مختلف مع استمرار التمسك بما هو مجرب. ويعكس الثاني الفشل في مواجهة الآثار الانكماشية القوية لكل من التغييرات الهيكلية على الاقتصاد ونقص الطلب.

وتشمل التعديلات غير المباشرة، إخضاع السياسة النقدية للتحفيز المالي وتوجيه البنوك المركزية إلى متابعة برامج التيسير الكمي، والتي تقدم المساعدات النقدية المباشرة لشرائح كبيرة من السكان. وحتى لو ثبت أن ذلك ممكن تقنياً وسياسياً، فإن هذه المخاطر تنطوي على قدر كبير من الأضرار الجانبية والعواقب غير المقصودة.

وربما ينذر هذا المسعى الشاق الهادف إلى إيجاد حل سحري بالدخول في مشكلة أكثر أهمية وهي الاعتماد على نظام تحليل غير صحيح. نظراً لطبيعة بنائها ودورها في الاقتصاد الحديث، فإن البنوك المركزية غير مجهزة جيداًَ للالتفاف حول ما يؤدي إلى انخفاض مستمر في الطلب والإنتاجية. ولا شك في أن تجاهل هذه الحقيقة المزعجة بشكل مستمر لا يؤدي إلا إلى تقويض سلامة البنوك المركزية المؤسسية ومصداقيتها. الحل موجود، لكنه في أيدي هيئات صناع القرار السياسي الأخرى التي تحتاج إلى معالجة مباشرة لقضايا مثل التدريب على العمل وإعادة تجهيز المعدات، وعدم المساواة والحوافز المالية.

وأخيراً، سيبقى البحث عن أدوات جديدة للبنك المركزي ممارسة مثيرة للاهتمام من الناحية الفكرية، لكنها في النهاية عملية غير مجدية إذا لم يتغير السياق العام. وفي نهاية المطاف إذا فرضت قواعد اللعبة استراتيجية عقيمة، فربما لا ينبغي علينا محاولة تغيير الاستراتيجيات، بل ربما يجب أن نحاول تغيير اللعبة نفسها.

* استشاري أول شركة أليانز