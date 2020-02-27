«إينوك» توقع اتفاقية مع «إديميتسو» لتوزيع الزيوت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقّعت مجموعة «إينوك» اتفاقية مع «إديميتسو» لتزويد وتوزيع منتجات زيوت التشحيم في دولة الإمارات والدول المجاورة. وتتيح الاتفاقية لمجموعة «إينوك» إنتاج زيوت التشحيم لصالح «إديميتسو» وعملائها، بما في ذلك مصنعو المعدات الأصلية الخاصة بعلامة «تويوتا»، إضافة إلى إدارة عمليات تزويد وتوزيع منتجات الزيوت؛ إذ سيتم مزج الزيوت في مصنع «إينوك» للزيوت والشحوم (ELOMP) بهدف ضمان سير عمليات الإنتاج والتزويد .

وقال سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: «تعكس الاتفاقية الموقعة مع «إديميتسو» حجم ومستوى إمكاناتنا الكبيرة في قطاع الزيوت، في الوقت الذي نواصل فيه تنويع محفظة منتجاتنا وتطوير إمكاناتنا الصناعية في هذا المجال؛ الأمر الذي ينسجم مع استراتيجية دبي الصناعية».

وأضاف: «نحن فخورون بقدرة المجموعة على تقديم خدمات ومنتجات وفق أعلى معايير الجودة، تواكب أفضل ممارسات السلامة العالمية. ويجسد تعاوننا مع «إديميتسو» ثقة شركائنا بقدرتنا على تنفيذ مختلف العمليات بكفاءة عالية، وتقديم أفضل الخدمات على امتداد 60 سوقاً حول العالم».

من جهة أخرى أبرمت «إينوك» شراكة استراتيجية مع علامة «بروكير» الألمانية لزيوت التشحيم، بهدف تقديم مجموعة مبتكرة من خدمات تظليل السيارات في مركز «تسجيل» فرع البرشاء.

ومع توسيع «إينوك» لعمليات البيع بالتجزئة في جميع أنحاء الإمارات من خلال شراكة طويلة الأمد مع علامة «بروكير» الألمانية، فإن الخطوة الأولى في التوسع هي افتتاح فرع لشركة «بروكير» في منطقة لبرشاء، كما أنه من المقرر افتتاح فرعين آخرين لعلامة «بروكير» في منطقتي تيكوم ومدينة دبي للإنترنت. ​