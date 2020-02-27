شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» وأسعار الفائدة..كبح مسار النمو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تيم فوكس *

لا يزال «كورونا» يشغل أذهان معظم المستثمرين بعد مضي أكثر من شهر على إدراك الأسواق لحجم هذه القضية، ويعتقد أغلبهم أن يكون تأثير هذا الفيروس مؤقتاً على الاقتصاد العالمي متوقعين عودة الانتعاش سريعاً إلى أسواق الأسهم. وعلى الرغم من التداعيات السلبية المسجلة على نطاق واسع في قطاعات التجارة والإنتاج وسلاسل التوريد، إضافة إلى التحذيرات التي أطلقتها شركات ضخمة مثل «آبل» و«بوما»، إلا أنه من المفترض أن تعمل البنوك المركزية سريعاً على حفز انتعاش اقتصادي سريع. غير أن هذا التفاؤل بالكاد يسري في الأسواق الأخرى، مثل: سندات الخزانة الأمريكية والذهب؛ خصوصاً أنه يتعارض مع البيانات الاقتصادية الواردة، ناهيك عن الأدلة المثبتة تاريخياً بأن أسعار الفائدة المنخفضة أصلاً تؤدي بطبيعة الحال إلى كبح مسار النمو.

وأظهرت البيانات الاقتصادية التي تم جمعها قبيل تفشي فيروس «كوفيد-19»، بأن الاقتصادات الكبرى كانت قد بدأت عام 2020 بأداء ضعيف نسبياً؛ حيث سجل الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة الرئيسية في الولايات المتحدة تراجعاً ملحوظاً خلال شهر يناير، مع انخفاض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.3% على أساس شهري متأثراً بالطقس الدافئ، وتوقف «بوينج» عن إنتاج أحد طرازات طائراتها. وارتفعت مبيعات التجزئة الرئيسية بنسبة 0.3% على أساس شهري، في حين بقيت مبيعات التجزئة الأساسية الضمنية على حالها. ومع أن هذه البيانات لا تنبئ بركود أمريكي وشيك، إلا أن الاحتياطي الفيدرالي متأهب لتخفيف المخاطر والتأثيرات السلبية المحتملة على الاقتصاد الأمريكي، وتترقب الأسواق قيامه بخفض سعر الفائدة الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس في مرحلة معينة من هذا العام.

وفي غضون ذلك، حقق الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو نمواً طفيفاً لم يتجاوز 0.1% خلال الربع الأخير 2019، دون أن يسجل الاقتصاد الألماني أي نمو على الإطلاق. وتضع هذه البيانات الضعيفة اقتصاد منطقة اليورو في موقع تفاوضي ضعيف في ظل حاجته إلى مواجهة التعريفات المرتفعة التي تفرضها الولايات المتحدة على قطاع صناعة الطائرات الأوروبي. وكانت الإدارة الأمريكية في وقت سابق قد رفعت تعرفة استيراد الطائرات الأوروبية من 10% إلى 15%، ما هدد بوضع الولايات المتحدة وأوروبا على شفير حرب تجارية. وستجبر هذه البيانات الضعيفة البنك المركزي الأوروبي على إبقاء سياسة أسعار الفائدة المعلقة في الوقت الراهن مع ميله نحو التخفيض في المستقبل المنظور، الأمر الذي سيلقي بظلاله على قوة اليورو الذي كان واحداً من أسوأ العملات أداء خلال الشهر الماضي. ولم تفلح معدلات الفائدة السلبية في ضمان انتعاش اقتصادي عبر منطقة اليورو؛ بل وربما تكون في الواقع مسؤولة عن عرقلة الانتعاش عبر ثني البنوك عن الإقراض.

وعقب هبوط قيمته إلى ما دون 1.09 أمام الدولار الأمريكي، سجل اليورو أدنى مستوياته منذ مطلع عام 2017. وانهار مؤشر «ZEW» الألماني لثقة المستثمرين خلال شهر فبراير مع تراجع تقييم الأوضاع الاقتصادية الحالية إلى -15.7 من -9.5 في يناير، في حين انزلق مؤشر التوقعات إلى 8.7 مقارنة مع 26.7 في الشهر الماضي. ويجنح الاقتصاد الألماني اليوم دون أي مؤشرات صريحة على حدوث نشاط قوي، وربما يكون معرضاً لانتكاسة حقيقية كونه هدفاً للأجندة التجارية العدائية للإدارة الأمريكية.

بدورها أفصحت اليابان عن بيانات ضعيفة للربع الأخير 2019 مع انكماش اقتصادها بمعدل 6.3% على أساس سنوي. وحذرت منظمة التجارة العالمية بأن تفشي «كوفيد 19» قد يحمل مخاطر جمة على أحجام التبادلات التجارية مطلع عام 2020 ليفاقم انخفاضها العام الماضي بسبب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة. وينطوي هذا الأمر على أهمية خاصة للأسواق الناشئة مثل سنغافورة وكوريا وتايوان؛ إذ قلما أظهرت بيانات الصادرات غير النفطية في سنغافورة أي مؤشرات انتعاش، كما خفضت حكومة البلاد توقعات نمو ناتجها المحلي الإجمالي لعام 2020 إلى حدوث انكماش بواقع 0.5%. وأعلنت الحكومة كذلك عن برنامج دعم مالي موسع للحد من تبعات تفشي «كوفيد 19» على الاقتصاد. وبدوره حذر رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن بأن الاقتصاد الكوري الجنوبي يواجه وضعاً «طارئاً» بسبب الفيروس، في حين أعلنت تايوان عن انخفاض طلبيات التصدير خلال شهر يناير بواقع 12.8% على أساس سنوي، وهو الأداء الأسوأ لها منذ عام 2013.

إن تفاؤل سوق الأسهم حول احتمال حدوث انتعاش اقتصادي سريع بعد القضاء على «كورونا» يبدو متعارضاً إلى حد ما مع البيانات الواردة، وكذلك مع التحذيرات التي أطلقتها دول وشركات؛ بل وحتى أسواق رئيسية. ويمكن القول كذلك إن سياسة التسهيل النقدي التي يعتمد عليها مستثمرو الأسهم قد لا تكون ذات نفع كبير في هذا الشأن.

* رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين لدى مجموعة «بنك الإمارات دبي الوطني»