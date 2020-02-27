شكرا لقرائتكم خبر عن منتجو الفحم يعيشون أياماً عصيبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

د. محمد الصياد

في العام الماضي أفلس على الأقل خمسة من منتجي الفحم الأمريكيين، وانخفضت أسعار الوقود الأحفوري بنسبة 40% منذ ذروتها في 2018. فيما يقوم بعض أكبر شركات مناجم الفحم في البلاد بتقليص أرباحها وخفضها. فهل خسر الفحم المعركة التي يخوضها ضده لوبي تغير المناخ في العالم؟ لا يبدو الأمر كذلك، على الأقل حتى الآن. فشركات إنتاج الفحم الأمريكية لن تسلم بسهولة، وهي تناور الآن بمهارة كي تتمكن من الصمود في وجه العاصفة، كما يقول أقطاب صناعتها. ومع أن صناعة الفحم الأمريكية وزعت في العام الماضي حوالي مليار دولار في صورة أرباح، فقد اختارت الآن اتباع سياسة مراكمة المال والاحتفاظ به عوضاً عن توزيع الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم، ريثما تمر العاصفة، من أجل الاستعداد للعودة للسوق بقوة ودفع الأرباح للمستثمرين. إنهم يراهنون على أن الأسعار ستصل إلى ذروة هبوطها في النصف الأول من عام 2020 قبل أن ترتفع في النصف الثاني مع تراجع الإنتاج وتزايد الحاجات الاستهلاكية العالمية من الوقود الأحفوري. وعلى حد تعبير الرئيس التنفيذي لشركة Peabody Energy Corp.، «الأمر يتعلق بأن نعيش وفقاً لإمكانياتنا». وكانت هذه الشركة التي تعتبر أكبر منتج للفحم في العالم، قد أعلنت في العام الماضي عن أكبر توزيعات للأرباح، وأنها ستوزعها على حملة أسهمها، لكنها عدَلت عن ذلك، واضطرت في شهر فبراير 2020 إلى تعليق هذه التوزيعات وتخفيض المصروفات.

كما هو معلوم، فإن الفحم هو أكثر أنواع الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز)، استهدافاً من قبل لوبيات المناخ عبر العالم، باعتباره أكثر مصادر نفث انبعاثات غازات ثاني أكسيد الكربون؛ حيث يجري استخدامه كمصدر لتوليد الطاقة الكهربائية. وتجتاح العالم، بسبب ذلك، موجة من التخلي عنه، خصوصاً في ظل انخفاض أسعار الغاز العالمية. على سبيل المثال، كان الفحم يشكل أكثر من نصف إجمالي توليد الطاقة في الولايات المتحدة، أما اليوم فمساهمته لا تتجاوز 25%. وكل ذلك على الرغم من إلغاء الرئيس ترامب للقيود البيئية المفروضة على صناعة الفحم الأمريكية، بهدف إنقاذ مصانع الفحم من «التقاعد المبكر».

ولا ننسى أن معظم المرشحين الديمقراطيين لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، قد اتخذوا موقفاً صارماً ضد استخدام الفحم في توليد الطاقة، ومنهم مرشح الحزب الديمقراطي (البديل الرسمي، على ما يبدو، للمرشح الأساسي جو بايدن)، الملياردير مايكل بلومبرج، مؤسس ومالك أسهم الأغلبية في Blomberg LP، الشركة الأم ل «بلومبرج نيوز»، الذي أعلن عن تعهده بالمساهمة بمبلغ 500 مليون دولار في الحملة التي أطلقت تحت عنوان: «ما بعد الكربون» (Beyond Carbon)، وهي حملة تهدف إلى إغلاق المصانع المتبقية التي تعمل بالفحم في الولايات المتحدة بحلول عام 2030، وإبطاء وتيرة بناء محطات جديدة لتوليد الطاقة باستخدام الغاز.

مع ذلك، ما زال أقطاب الصناعة يأملون في أن يؤدي انخفاض الأسعار وتراجع المخزون إلى إنعاش الطلب من جديد على الفحم؛ ومثل هذا التفاؤل يسود بصورة أكبر لدى الشركات التي تنتج الفحم لصناعة الصلب. حالياً، تبلغ أسعار الفحم الحراري تسليم موانئ أمستردام وروتردام وأنتويرب، وهو مقياس الأطلسي، حوالي 52 دولاراً للطن المتري؛ وهذا يقل بنسبة 50% تقريباً عن أعلى مستوى بلغه في أكتوبر 2018. والحال أن إمدادات الغاز الطبيعي المزدهرة بفضل الأسعار المنخفضة للغاز، والشتاء المعتدل، يؤديان إلى انخفاض الطلب على الفحم من جانب محطات الطاقة، في ذات الوقت الذي تستمر فيه المرافق في الولايات المتحدة وأوروبا بالابتعاد عن الوقود الأحفوري في محاولة للحد من آثار تغير المناخ. وهكذا، فإن منتجي الفحم في الولايات المتحدة والعالم، يمرون حالياً بأوقات عصيبة، لم يتمكن انحياز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكاسح إلى جانبهم وضد اتفاقيات وقوانين وضوابط البيئة وتغير المناخ، وبضمنها وضع «سكوت بروت» (Scott Pruitt) المتوافق معه بشأن تغير المناخ، على رأس «وكالة حماية البيئة» (EPA) الأمريكية الذي يدافع بشراسة عن الفحم كمصدر لتوليد الطاقة- من منع حدوث موجات تسريح كبيرة في شركات تعدين الفحم الأمريكية؛ بل وتوقف إنتاج بعضها، أو تخفيضه. وما يجري للفحم اليوم، قد لا يكون بعيداً عن ما سيلاقيه النفط في مستقبل الأيام.

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