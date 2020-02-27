واحة دبي للسيليكون تختار «مايكروسوفت» شريكاً لـ«ديتك»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



وقعت سلطة واحة دبي للسيليكون مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت. وبموجب هذه الاتفاقية التي تمتد لعام كامل ستكون مايكروسوفت شريكاً استراتيجياً لمركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، المملوك لسلطة واحة دبي للسيليكون.

وفي إطار هذه الاتفاقية ستقوم شركة «مايكروسوفت» بتوفير حلولها المختلفة لمركز «ديتك» بهدف تحفيز الشركات الناشئة الواعدة فيه على دخول قطاع الأعمال والاستفادة من البيئة المناسبة للابتكار وريادة الأعمال. كما تدعم الاتفاقية دور مركز «ديتك» في تحفيز الشركات الناشئة وتمكينها في الإمارات.

وتُمكِّن مذكرة التفاهم شركة مايكروسوفت من استضافة ورش عمل للشركات الناشئة العاملة في المركز وتوفير مختلف الفرص والحلول لهم، إضافة إلى توجيههم بالشكل الصحيح. وتهدف الشركة من خلال هذه الورش إلى المساهمة في تمكين المواهب المحلية، وتطوير القطاع التكنولوجي في المنطقة. كما وافق الطرفان على تقديم الرعاية والمشاركة في الأحداث الاستراتيجية، بما في ذلك أول يوم تمهيدي للدورة الافتتاحية من برنامج «ستارت أب بوت كامب» للأعمال الناشئة، وكذلك الترويج للبرامج والمبادرات التي تعتمد على التعاون المشترك بين الطرفين.