شكرا لقرائتكم خبر عن انتظروا اضطراباً في الأسواق الناشئة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

ساتيا جيت داس *

تتعارض الاتجاهات المشجعة في الأسواق الناشئة مع موجة التذبذبات التي طرأت عليها عام 2013، عندما أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيض برنامج التيسير الكمي. وينتظر أن تتعرض تلك الأسواق إلى المزيد من الاضطرابات، على الرغم من تحسن النظرة الشاملة للاقتصادات المتقدمة، وتخفيف التوترات التجارية واستمرار السياسات النقدية المحفزة.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن النمو في البلدان النامية انخفض إلى 3.7 ٪ في العام الماضي، وهو أبطأ وتيرة منذ عام 2009 وأقل بكثير من توقعات الصندوق السابقة في يوليو 2019 عند4.1٪. أما الرهان على انتعاش معدلات النمو حتى 4.4 ٪ هذا العام، فيفترض تعافي الاقتصادات المتعثرة مثل الأرجنتين وإيران وتركيا، وهو أمر بعيد المنال وكذلك في البلدان التي تباطأ فيها النمو بشكل ملحوظ مثل الصين والبرازيل والهند وروسيا وجنوب إفريقيا.

ويمكن أن يؤدي التوتر المتزايد في الشرق الأوسط، في حال تصاعده، إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل إمدادات البلدان النامية من النفط. فالهند، التي خفضت مؤخراً معدل النمو للسنة المالية 2020-21 إلى 5٪، وهي أبطأ وتيرة منذ عقد، تستورد أكثر من 70٪ من احتياجاتها النفطية. ولا شك في أن ارتفاع سعر برميل النفط عشر دولارات، يزيد عجز الحساب الجاري بنسبة 0.4 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وكل زيادة بنسبة 10 ٪ تضيف 0.2 ٪ إلى معدلات التضخم الذي هو في الواقع أعلى من الحد المستهدف من البنك المركزي الهندي البالغ 4 ٪.

ومن المؤكد أن تكاليف الاقتراض المرتفعة وقوة الدولار الناتجة عن الطلب على الملاذات الآمنة، سوف تضر البلدان النامية. فبين عامي 2010 و 2018، تسببت التقلبات في أسعار الصرف وارتفاع الفوارق في أسعار الفائدة في مضاعفة حجم ديون المؤسسات المالية غير المصرفية في الأسواق الناشئة والمقومة بالدولار الأمريكي، لتصل إلى 3.7 تريليون دولار.

وسوف تؤدي الضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في جنوب آسيا، وانتشار فيروس كورونا الجديد، إلى تفاقم المشاكل الهيكلية على المدى الطويل. فقد شهدت السنوات الأولى من القرن الحادي و العشرين والفترة التي تلت الأزمة المالية العالمية تسارعاً متزامناً للنمو في جميع أنحاء العالم. لكن الاقتصادات المتقدمة تباطأت وانخفض معدل التوسع المحتمل على المدى الطويل.

وأظهرت أحدث تقديرات النمو التي يصدرها صندوق النقد الدولي نمواً في الاقتصاديات المتقدمة بنسبة 1.6٪ في الفترة من 2020 إلى 2021، مقارنة بنسبة 2.3٪ في 2018. ويكمن وراء هذا الجمود القوة الهائلة للنمو الممول بالديون، ومعدلات الإنتاجية الثابتة، وخيارات السياسة المحدودة، والتركيبة السكانية غير المواتية. ولا يمكن للاقتصادات الناشئة الاعتماد على الطلب التاريخي على الصادرات لدفع التوسع في المستقبل.

وعلى الرغم من الهدوء على جبهة النزاعات التجارية بعد توقيع اتفاقية التجارة الأولى بين الولايات المتحدة والصين، فإن النزاعات لن تخف حدتها. وسوف تؤدي التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة إلى خفض مستوى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 0.8٪ بحلول نهاية عام 2020. كما أن إدارة ترامب فتحت جبهات حروب تجارية مع الاتحاد الأوروبي وأستراليا والهند وفيتنام وغيرها. وتحاول فرنسا والولايات المتحدة تخفيف حدة التصعيد بينهما بإلغاء التهديد الأمريكي بفرض الرسوم الجمركية على بعض المرطبات والجبن الفرنسي رداً على الضريبة الرقمية المفروضة على كل من أمازون وجوجل.

وقد انخفض النمو في حركة التجارة العالمية إلى حوالي 1 ٪ في عام 2019، وهو أضعف مستوى منذ عام 2012. ولا شك في أن التراجع عن نظام تجاري قائم على القواعد التي تعزز الترابط التجاري سيضر بالجميع.

وفي عالم من الطلب المحدود، بغض النظر عن القيادة أو الأيديولوجية، تواجه الحكومات في كل مكان رد فعل متصاعداً مناهضاً للعولمة. وسوف تستمر نتيجة لذلك، سياسات تعزيز المصالح الوطنية والتحول إلى الاقتصادات المستقلة في كسب المزيد من الزخم. ويبدو أن العودة إلى النمو القوي في التجارة وتدفقات رأس المال عبر الحدود أمر غير مرجح.

وهذا يؤثر في النماذج الاقتصادية في العالم النامي حيث ركزت الدول ذات الدخل المنخفض على القطاعات الداعمة للتصدير، لكن هذا التوجه لم يعد يجدي في ظروف تراجع الطلب وتصاعد الخلافات التجارية والتحديات التي تواجهها الأسواق الناشئة في نقل التكنولوجيا التي تسهم في تحسين الكفاءات الإنتاجية.

وفي الوقت نفسه، تحد الأتمتة من مزايا العمالة الرخيصة الماهرة والملاذات الآمنة. وصارت عودة المصانع إلى الدول المتقدمة مهرباً مغرياً من تقلبات الأسواق والعملات والاضطرابات السياسية وغير السياسية خارج بلدانها.

ولا شك في أن معدلات النمو الأبطأ تولد ردود فعل خطيرة. ويمكن أن يؤدي عدم الرضا عن تحسين الحياة العادية إلى إثارة الاضطرابات المدنية. أما البلدان الغنية بالموارد الطبيعية، أو التي لديها أسواق داخلية كبيرة مثل الصين والهند وإندونيسيا فقد تراوح مكانها.

* بلومبيرج