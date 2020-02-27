شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة بين «المشرق» و«إن آي يو إم» لتوفير تحويلات سريعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” وقع المشرق، اتفاقية مع شركة NIUM «إن آي يو إم»، لتوسيع شبكة خدماته الشهيرة في مجال التحويل السريع Quick Remit.

وأصبح بنك المشرق من خلال هذه المبادرة الجديدة أول بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة يقدم تسهيلات تحويل فوري في اليوم نفسه لأكثر من 30 دولة حول العالم، تشمل المملكة المتحدة، وسنغافورة، والفلبين، وأستراليا، وكندا، وبغلاديش ومعظم الدول الأوروبية. وتهدف الشراكة إلى الاستفادة من إمكانية الدفع الفوري التي تتمتع بها الدول المستقبلة وتسليم الدفعات على الفور؛ حيث أصبح بمقدور المشرق اليوم تسليم دفعات العملاء على الفور إلى أوروبا من خلال استخدام منصة تحويل الرصيد الفورية SEPA Instant Credit Transfer، وإلى سنغافورة عبر منصة التحويل السريع والآمن FAST، وإلى المملكة المتحدة باستخدام خدمات الدفع السريعة Faster Payment Services، إضافة إلى كل من الهند وباكستان، حيث يتمتع العملاء بتحويلات فورية منذ عام 2017.

وبهذه المناسبة، قال سوبروتو سوم، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك المشرق: «يسعى المشرق لتوفير خدمة رقمية للعملاء تتسم بالبساطة واليسر. وتأتي شراكته مع الخبراء في هذا القطاع في إطار هذا الجهد، حيث من المتوقع أن تسهم شراكته مع منصة الدفع NIUM في تحقيق هذا المسعى لبنك المشرق. وقد أثبتت منصة الدفع NIUM قدرتها على معالجة المعاملات عبر الحدود ويسر بنك المشرق العمل معها لتقديم خدمة ذات قيمة للعملاء وتوفير الراحة لهم».

وقال براجيت نانو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة NIUM: «تستقطب خدمات الدفع الفورية البنوك لتوسيع نطاق انتشارها حول العالم ونحن فخورون بالشراكة مع بنك المشرق باعتباره البنك الأول في الشرق الأوسط الذي يقدم خدمة الدفع الفوري لعملائه. حيث لن تستغرق عمليات الدفع عبر الحدود إلى أوروبا وآسيا سوى بضع دقائق وليس أياماً كما في السابق. لذا فإننا في NIUM متحمسون للغاية لما ستحققه هذه الشراكة من إمكانات كبيرة».

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