شكرا لقرائتكم خبر عن الطلب على المستلزمات الطبية يفتح مجالات جديدة للتصدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف المهندس محمود تعيلب أحد المستثمرين في اوغندا، إن قطاع المستهلكات والمستلزمات الطبية العامة مثل قسطرة القلب والسرنجات وغيرهما ومستلزمات الرعاية الطبية، قد تكون سوق تصديري واعد لنا في افريقيا، مشيراً إلى أن الثقة في المنتجات المصرية يفتح لنا الطريق لدخول المنتجات، والطبيب الأوغندي يثق في المنتج المصرى وهو ما يخلق لنا تفضيل عن الصينى.

وأضاف فى تصريحات لليوم السابع، أن الإنتاج الصناعي المصرى جيد جدا وله قابلية لدى الدول الأفريقية لكننا نعاني من عيوب مرتبطة بالشكل النهائي للمنتج، أو بالمعني الدارج"التقفيل"، مشيراً إلى أن التعامل مع هذه الأزمة سيؤدي إلى فتح سوق جديد لنا ويزيد من الطلب على الصناعة المصرية.

Advertisements

وتابع، إن مصر لديها قدرة على الوجود بقوة والمنافسة في افريقيا، فلنا ميزات نسبية، لكننا في حاجة إلى معالجة العيوب، وعلي رأسها تقفيل المنتجات بصورتها النهائية، فجودة المنتج المصرى أفضل بكثير من الصيني، لكن البعض هنا يفضل الاستيراد من الصين، بسبب عيوب في فينش السلع والمنتجات المصنعة في مصر".